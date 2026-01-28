Cómo preparar Empanadas árabes jugosas y con masa casera: la receta con 7 ingredientes y en 20 minutos

Aunque su origen se remonta a antiguas preparaciones conocidas como sfijas, hoy las empanadas árabes se preparan de manera simple y con ingredientes accesibles. En esta propuesta, además del relleno clásico, también compartimos la receta de la masa casera, clave para lograr una textura suave y flexible que permita un buen cierre y una cocción pareja en el horno.

Ideales para compartir en reuniones o como plato principal, las empanadas árabes combinan historia, tradición y practicidad. Sin dudas, es una de las recetas infaltables que, con una buena masa casera, logran un resultado auténtico y delicioso.