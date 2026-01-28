Cómo preparar Empanadas árabes jugosas y con masa casera: la receta con 7 ingredientes y en 20 minutos

Las empanadas árabes caseras son una de las recetas más tradicionales de la cocina de Medio Oriente y, con el paso del tiempo, se ganaron un lugar especial en la mesa argentina. Originarias de la cultura sirio-libanesa y del mundo árabe en general, se destacan por su relleno jugoso y lleno de sabor, elaborado a base de carne condimentada con especias y un toque ácido característico.
Aunque su origen se remonta a antiguas preparaciones conocidas como sfijas, hoy las empanadas árabes se preparan de manera simple y con ingredientes accesibles. En esta propuesta, además del relleno clásico, también compartimos la receta de la masa casera, clave para lograr una textura suave y flexible que permita un buen cierre y una cocción pareja en el horno.
Ideales para compartir en reuniones o como plato principal, las empanadas árabes combinan historia, tradición y practicidad. Sin dudas, es una de las recetas infaltables que, con una buena masa casera, logran un resultado auténtico y delicioso.
Receta para hacer empanadas árabes caseras
Ingredientes:
- 1/2 kg de carne picada (puede ser rosbif o nalga)
- 4/5 limones
- 1 cebolla
- 1 tomate
- 1/2 morrón rojo/verde
- Sal
- Tapas para empanadas criollas
Si quieres hacer la masa casera de las empanadas árabes, te dejamos una receta rápida compartida por Paulina Cocina.
Cómo preparar masa para empanadas árabes
Ingredientes:
- 500 g de harina
- 20 g de levadura fresca
- 125 cc. de agua tibia
- 1 cda. de sal
- 2 cdas. de aceite
Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 12 a 15 discos de masa.
Procedimiento:
- Para elaborar la masa para empanadas árabes, coloca harina sobre la mesada en forma de corona y, en el centro, vuelca la levadura disuelta en un poco de agua tibia.
- A continuación, mezcla un poco e incorpora el aceite y la sal. Agrega de a poco el resto del agua tibia hasta formar un bollo tierno. Deja reposar por 20 minutos.
- Para terminar, estira la masa con un palo de amasar y corta los discos del tamaño deseado. Cubre con un trapo limpio y húmedo y reserva mientras armas el relleno.
Cómo armar empanadas árabes: la receta paso a paso
- En primer lugar, pica en cubos la cebolla, el tomate y el morrón. Lleva las verduras a un recipiente junto con la carne picada y condimenta con sal y el jugo de limón.
- A continuación, deja reposar la mezcla por dos o tres horas en la heladera, como mínimo. Lo mejor es dejarla de un día para otro.
- Una vez transcurrido el tiempo de reposo, arma las empanadas. Coloca un poco del relleno en cada tapa de masa y ciérralas con un repulgue de tres puntas.
- Finalmente, coloca las empanadas árabes en una placa aceitada y llévalas a horno medio hasta que estén doradas, por 20 minutos aproximadamente.