Cómo preparar Masa para empanadas: las recetas para hacerlas fritas y la versión para cocinar al horno

Preparar tapas de empanadas caseras es una de las recetas más tradicionales y sabrosas de la cocina argentina. Aunque hoy se consiguen fácilmente en el supermercado, hacer la masa marca una gran diferencia en sabor y textura, especialmente cuando se trata de empanadas bien artesanales. Con pocos ingredientes, se pueden lograr discos de masa ideales para todo tipo de rellenos.
La diferencia entre las tapas para empanadas fritas y las que se cocinan al horno está en los ingredientes. La masa para freír lleva grasa bovina, que aporta un sabor más intenso y una textura crocante, perfecta para una cocción rápida en aceite. En cambio, la versión para horno se elabora con manteca y aceite, lo que da como resultado una masa más liviana, flexible y fácil de trabajar.
Ambas opciones cumplen la misma función, pero cada una se adapta mejor a su método de cocción. Estas recetas de tapas de empanadas permiten personalizar la masa según el gusto y la ocasión, logrando empanadas caseras mucho más ricas y auténticas, con ese sabor inconfundible que recuerda a las preparaciones de antes.
Receta para hacer masa para empanadas fritas
Ingredientes:
- 500 g de harina
- 1/2 taza de agua
- 1/2 cda. de sal
- 100 g de grasa bovina
Procedimiento:
- Primero, en una olla al fuego con agua, coloca la grasa y la sal. Una vez que se haya derretido la grasa, pasa a un bol y reserva hasta que entibie.
- A continuación, agrega la harina hasta obtener una masa. Llévala a la mesada y amasa hasta que quede lisa (puedes sumar harina, si es necesario).
- Después, deja reposar la masa para empanadas cubierta con papel film o una bolsa por 20 minutos.
- Pasado ese tiempo, forma bolitas del tamaño de una pelota de ping pong, pásalas por harina y estira hasta que queden discos de 1 mm.
- Por último, rellena con picadillo de carne o el relleno que más te guste y cocina las empanadas fritas en grasa.
Recuerda que esta masa para empanadas fritas también puede cocinarse en el horno. Sin embargo, son mucho más pesadas que las tapas tradicionales con aceite.
Cómo es la receta de las tapas para empanadas al horno
Ingredientes:
- 500 g de harina
- 2 pizcas de sal
- 100 g de manteca
- 1 huevo
- 2 cdas. de aceite de oliva
- 150 ml de agua
Procedimiento:
- Primero, separa cuatro cucharadas de harina y coloca el resto en un bol grande. Realiza un hueco en el centro y agrega la manteca en trozos. Incorpora de a poco y suma el huevo.
- A continuación, agrega el aceite y la sal disuelta en agua. Mezcla bien y sigue amasando hasta que quede una masa lisa.
- Introduce la bola de masa en un recipiente enharinado y deja reposar en la heladera por tres horas. Retira la masa y arma las tapas de empanadas con un bolillo y un cortante redondo.
- Para finalizar, rellena las tapas de empanadas con el relleno que más te guste y cocina en el horno por 10 minutos.