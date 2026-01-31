Cómo preparar Masa para empanadas: las recetas para hacerlas fritas y la versión para cocinar al horno

La diferencia entre las tapas para empanadas fritas y las que se cocinan al horno está en los ingredientes. La masa para freír lleva grasa bovina, que aporta un sabor más intenso y una textura crocante, perfecta para una cocción rápida en aceite. En cambio, la versión para horno se elabora con manteca y aceite, lo que da como resultado una masa más liviana, flexible y fácil de trabajar.

Ambas opciones cumplen la misma función, pero cada una se adapta mejor a su método de cocción. Estas recetas de tapas de empanadas permiten personalizar la masa según el gusto y la ocasión, logrando empanadas caseras mucho más ricas y auténticas, con ese sabor inconfundible que recuerda a las preparaciones de antes.