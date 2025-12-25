Carlos Palacios conmovió al Mundo Boca con su anuncio de Navidad

La emotiva publicación de Carlos Palacios que conmovió a Boca

Alexia Catalina escribió: “el mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho mi porotito/a”.

Mientras que Palacios añadió al respecto: “El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado, te amamos y te esperamos con muchas ansias”.

carlos-palacios-pareja-bebe

Este será el primer hijo de la pareja, pero el tercero de Carlos Palacios, quien ya tiene dos varones.

“Tengo dos hijos, el más grande es más apegado a mí. Lo traje para que lo disfrutara, para que lo viviera. Me da felicidad, para mí son todo, lo que hago es por ellos para darle lo mejor, una mejor enseñanza. Quiero ser un mejor papá”, señaló en su momento el habilidoso volante creativo.

Los números de Carlos Palacios en Boca

El ex Colo Colo se Chile va por su segunda temporada en el Xeneize. En el primer año en el club auriazul disputó 36 goles, anotó tres goles y dio cuatro asistencias.

El jugador nacido en Renca, Chile, comenzará la pretemporada de Boca el viernes 2 de enero en Ezeiza.