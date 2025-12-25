Carlos Palacios conmovió al Mundo Boca con su anuncio de Navidad

El volante de Boca Carlos Palacios hizo un gran anuncio en Navidad junto a su pareja, que es conocida en redes sociales como Alexia Catalina.
El volante de Boca Carlos Palacios hizo un emotivo anuncio en Navidad. El chileno conmoviò al Mundo Xeneize
El volante de Boca Carlos Palacios hizo un gran anuncio en Navidad junto a su pareja, que es conocida en redes sociales como Alexia Catalina.
Palacios, de 25 años. que se encuentra disfrutando de sus últimos días de vacaciones, dio a conocer que volverá a ser padre, esta vez de su tercer hijo.
La pareja, con una gran felicidad a cuestas, hizo pública la novedad pasada la medianoche a través de una historia de Instagram, con una fotografía en que Palacios aparece besando la panza de su novia.
Alexia Catalina escribió: “el mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho mi porotito/a”.
Mientras que Palacios añadió al respecto: “El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado, te amamos y te esperamos con muchas ansias”.
Este será el primer hijo de la pareja, pero el tercero de Carlos Palacios, quien ya tiene dos varones.
“Tengo dos hijos, el más grande es más apegado a mí. Lo traje para que lo disfrutara, para que lo viviera. Me da felicidad, para mí son todo, lo que hago es por ellos para darle lo mejor, una mejor enseñanza. Quiero ser un mejor papá”, señaló en su momento el habilidoso volante creativo.
El ex Colo Colo se Chile va por su segunda temporada en el Xeneize. En el primer año en el club auriazul disputó 36 goles, anotó tres goles y dio cuatro asistencias.
El jugador nacido en Renca, Chile, comenzará la pretemporada de Boca el viernes 2 de enero en Ezeiza.