Lomito con 200 gramos de carne por $14.000, la oferta de un bodegón

Ubicado en Avenida San Martín 2802, en ese barrio ubicado al sur de Buenos Aires, este restobar combina la tradición de los bodegones con porciones generosas y un ambiente acogedor, ideal para familias, amigos o una comida rápida y satisfactoria.

bodegon aniceto El bodegón Aniceto, uno de los destacados de Florencio Varela.

El bodegón para comer lomito barato

Lo que más destaca de Aniceto es su famoso sándwich de lomito completo, un ícono que atrae a comensales de la zona y alrededores. Por un precio de $14.000, se puede disfrutar de un lomito abundante en baguette de pan casero, relleno con 200 gramos de tiernos churrasquitos de lomo (tres piezas en crudo), acompañados de lechuga fresca, tomate, jamón y queso fundido. Es una opción que llena y deleita, perfecta para quienes buscan calidad sin gastar de más.