Un bodegón tiene 3 platos deliciosos por $13.000 o menos

En Lomas de Zamora, un partido del sur del Gran Buenos Aires, hay un restaurante que mucha gente elige por sus precios bajos y platos abundantes. Es un lugar de barrio donde van familias y grupos a comer comida casera argentina, con porciones que llenan bien sin gastar mucho. El ambiente del bodegón es simple, con mesas comunes y un servicio atento.
Los clientes suelen comentar que los platos salen calientes y en cantidades generosas, ideal para quienes buscan una comida reconfortante. Tiene espacio para grupos y el ritmo es rápido, sin esperas largas. Es un bodegón típico, con esa vibe de barrio que hace sentir como en casa.
El bodegón de Lomas de Zamora
El lugar se llama Lo de Rodo y está en avenida Colombres 799, Lomas de Zamora, Buenos Aires. Es una parrilla y bodegón clásico que ofrece platos tradicionales a precios muy convenientes. La carta es amplia y apunta a la cocina argentina de siempre.
Uno de los highlights es el mondongo a la española por un precio de $13.000, un guiso abundante y bien condimentado que muchos piden en días fríos. Otro plato popular a $12.000 es las lentejas guisadas o la milanesa de jamón y morrones con puré, opciones que vienen completas y satisfacen fácil.
Además de estos, el menú incluye pollo en diferentes preparaciones, pescados fritos o al horno, pastas con salsas caseras, empanadas de carne o jamón y queso, y carnes a la parrilla como asado o vacío. Todo con guarniciones incluidas y porciones grandes, típicas de bodegón.
Lo de Rodo es una gran opción en Lomas de Zamora para comer bien y barato. Con platos baratos, más la variedad en pollo, pescados, pastas y parrilla, es un bodegón para repetir. En avenida Colombres 799, ofrece comida argentina auténtica sin complicaciones ni precios altos.