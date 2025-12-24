Un bodegón tiene 3 platos deliciosos por $13.000 o menos

Uno de los highlights es el mondongo a la española por un precio de $13.000, un guiso abundante y bien condimentado que muchos piden en días fríos. Otro plato popular a $12.000 es las lentejas guisadas o la milanesa de jamón y morrones con puré, opciones que vienen completas y satisfacen fácil.

bodegon lo de rodo 3 El bodegón está ubicado en Lomas de Zamora.

Además de estos, el menú incluye pollo en diferentes preparaciones, pescados fritos o al horno, pastas con salsas caseras, empanadas de carne o jamón y queso, y carnes a la parrilla como asado o vacío. Todo con guarniciones incluidas y porciones grandes, típicas de bodegón.

Lo de Rodo es una gran opción en Lomas de Zamora para comer bien y barato. Con platos baratos, más la variedad en pollo, pescados, pastas y parrilla, es un bodegón para repetir. En avenida Colombres 799, ofrece comida argentina auténtica sin complicaciones ni precios altos.