Milanesa rellena para 2 personas por menos de $40.000 en este bodegón

En Haedo, uno de los barrios más transitados de la zona oeste del Gran Buenos Aires, hay un bodegón que atrae a mucha gente por sus precios convenientes y porciones grandes. Es un lugar típico de barrio donde van familias, parejas y grupos de amigos a comer comida casera argentina sin gastar de más. El ambiente es sencillo, con mesas amplias y un servicio rápido.
Muchos clientes destacan que las porciones son realmente generosas y que la relación calidad-precio es de las mejores de la zona. El lugar gastronómico tiene espacio para grupos y no hace falta reservar con mucha anticipación. Es un bodegón clásico, sin lujos, pero con esa calidez que se busca para una comida tranquila.
El bodegón con milanesa rellena
El restaurante se llama Vuelta de Haedo y está ubicado en avenida Rivadavia 16285, Haedo, Buenos Aires. Es un punto fijo para quienes pasan por la avenida principal y quieren comer bien sin complicaciones. La carta es amplia y cubre casi todas las categorías clásicas de la cocina argentina.
Lo que más se destaca es la milanesa rellena para 2 personas, que tiene un precio de $37.500. Viene rellena de jamón cocido, muzzarella, morrón, queso y arvejas, y está acompañada de papas españolas. Es una porción abundante, bien preparada y perfecta para compartir, algo que muchos clientes repiten una y otra vez.
Además de la milanesa rellena, el menú incluye otras opciones como pollo al horno o a la plancha, pescados fritos o a la romana, pastas caseras con diferentes salsas, empanadas de carne o jamón y queso, y carnes a la parrilla como asado, vacío o costilla. Todo sale en cantidades generosas y con guarniciones incluidas.
Vuelta de Haedo es una opción sólida para quien busca un bodegón con precios accesibles y comida abundante. La milanesa rellena para 2 personas es el plato estrella, pero la variedad en pollo, pescados, pastas, empanadas y parrilla hace que sea un lugar para volver varias veces.