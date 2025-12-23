Milanesa rellena para 2 personas por menos de $40.000 en este bodegón

Lo que más se destaca es la milanesa rellena para 2 personas, que tiene un precio de $37.500. Viene rellena de jamón cocido, muzzarella, morrón, queso y arvejas, y está acompañada de papas españolas. Es una porción abundante, bien preparada y perfecta para compartir, algo que muchos clientes repiten una y otra vez.

bodegon haedo 2 Las pastas también son buena opción en este bodegón.

Además de la milanesa rellena, el menú incluye otras opciones como pollo al horno o a la plancha, pescados fritos o a la romana, pastas caseras con diferentes salsas, empanadas de carne o jamón y queso, y carnes a la parrilla como asado, vacío o costilla. Todo sale en cantidades generosas y con guarniciones incluidas.

Vuelta de Haedo es una opción sólida para quien busca un bodegón con precios accesibles y comida abundante. La milanesa rellena para 2 personas es el plato estrella, pero la variedad en pollo, pescados, pastas, empanadas y parrilla hace que sea un lugar para volver varias veces.