¿Pueden jugar juntos en River Aníbal Moreno y Fausto Vera? La respuesta de un histórico formador

River ya cerró dos grandes refuerzos de cara a la temporada del 2026: Aníbal Moreno y Fausto Vera; y surgió la gran incógnita
Marcelo Gallardo va ideando su modelo de River 2026 con el que intentará dejar atrás una temporada para el olvido y para ello logró sumar a dos grandes mediocampistas con gran presente y futuro: Aníbal Moreno (26 años) y Fausto Vera(25 años).
Hay algunos técnicos que opinan que ciertos jugadores no pueden jugar juntos, claro ejemplo es el Marcelo Bielsa en el Mundial 2002 donde decidió que no podían estar en cancha Gabriel Batistuta con Hernán Crespo, y ahora surge la misma incógnita teniendo en cuenta las características de los refuerzos.
Para traer un poco de luz a esa pregunta es que Fernando Batista, ex técnico de ambos en el Mundial Sub 20 de Polonia, se expresó al respecto.
Fernando Batista fue tajante sobre la consulta realizada en diálogo con DSports Radio: "Los que juegan bien, siempre pueden jugar juntos. Fausto y Aníbal pueden hacerlo tranquilamente. Son dos grandísimos jugadores y también muy inteligentes".
"Ambos le han agregado muchísimo a su juego. A mi criterio han sido dos grandísimas incorporaciones para River y deseo que les vaya bien porque los aprecio muchísimo", continuó manifestando el entrenador.
Además, hizo hincapié en que se desenvuelven en diferentes sectores del mediocampo lo que puede ser útil para Gallardo mientras que la posición que utilizaba Moreno cuando lo conoció en juveniles fue cambiando ya que al principio era "un ocho tradicional, con mucho despliegue". Por su lado, Vera tiene características de "cinco posicional".
"Aníbal tiene llegada y mucho gol. Entre los dos, creo que Fausto es más un eje del equipo y Aníbal juega con mucha más libertad para moverse en la cancha. En esa camada había un material tremendo", analizó Batista sobre las dos incorporaciones de River.
En la entrevista donde se tocaron otros temas de la vida del entrenador también se permitió darse un momento para pensar qué le sucedió al Millonario en un 2025 muy malo en lo deportivo: "River no ha podido acomodarse y encontrar el funcionamiento que Gallardo hubiese pretendido, y eso lo han sufrido grandísimos jugadores como (Kevin) Castaño".
"Salvo extraterrestres como Messi y Maradona, en general el futbolista sufre cuando el equipo no funciona", concluyó Fernando Batista.