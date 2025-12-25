¿Pueden jugar juntos en River Aníbal Moreno y Fausto Vera? La respuesta de un histórico formador

Fernando Batista Fernando Batista conoce bien a las incorporaciones de River.

¿Pueden jugar juntos en River Aníbal Moreno y Fausto Vera?

Fernando Batista fue tajante sobre la consulta realizada en diálogo con DSports Radio: "Los que juegan bien, siempre pueden jugar juntos. Fausto y Aníbal pueden hacerlo tranquilamente. Son dos grandísimos jugadores y también muy inteligentes".

"Ambos le han agregado muchísimo a su juego. A mi criterio han sido dos grandísimas incorporaciones para River y deseo que les vaya bien porque los aprecio muchísimo", continuó manifestando el entrenador.

Además, hizo hincapié en que se desenvuelven en diferentes sectores del mediocampo lo que puede ser útil para Gallardo mientras que la posición que utilizaba Moreno cuando lo conoció en juveniles fue cambiando ya que al principio era "un ocho tradicional, con mucho despliegue". Por su lado, Vera tiene características de "cinco posicional".

"Aníbal tiene llegada y mucho gol. Entre los dos, creo que Fausto es más un eje del equipo y Aníbal juega con mucha más libertad para moverse en la cancha. En esa camada había un material tremendo", analizó Batista sobre las dos incorporaciones de River.

Fernando Batista

El mal año de River

En la entrevista donde se tocaron otros temas de la vida del entrenador también se permitió darse un momento para pensar qué le sucedió al Millonario en un 2025 muy malo en lo deportivo: "River no ha podido acomodarse y encontrar el funcionamiento que Gallardo hubiese pretendido, y eso lo han sufrido grandísimos jugadores como (Kevin) Castaño".

"Salvo extraterrestres como Messi y Maradona, en general el futbolista sufre cuando el equipo no funciona", concluyó Fernando Batista.