Las razones por las cuales River necesita a Mauro Icardi

Además, en el plantel hay varios delanteros jóvenes que se perfilan como futuros titulares, pero por ahora siguen siendo proyectos y no una realidad: Ian Subiare, Agustín Ruberto y Bautista Dadín.

De esta manera, la necesidad de un delantero centro es imperiosa y, claro, Mauro Icardi es un jugador de élite que encajaría a la perfección para cubrir ese puesto.

Sin embargo, la parte económica es un punto fundamental ya que el delantero gana entre 6 y 7 millones de euros al año; para que se de su llegada al fútbol argentino deberá bajar sus pretenciones mientras que desde Núñez esperan que no reciba una renovación desde el Galatasaray que sea atractiva.

Qué dijo la China Suárez sobre la llegada de Mauro Icardi a River

La pareja de Icardi puede convertirse en una parte fundamental en el futuro del jugador, no obstante le bajó la espuma a su rol dentro de las negociaciones cuando se expresó en la red social X: "Que yo “di el ok” para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo".

China Suarez La pareja de Mauro Icardi es confesa hincha de River.

"Yo estoy feliz en Turquía, no intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos", concluyó