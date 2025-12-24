Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Ex jugador de Francia quiere humillar a Lionel Messi y a la Selección argentina: "Siento odio"

La Selección argentina y Lionel Messi fueron apuntados fuertemente por un jugador que jugó dos mundiales con la de Francia

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
La imagen de Lionel Messi que quedó en la retina de los franceses.

La Selección argentina sigue dando que hablar tras haber vencido a Francia en la final de la Copa del Mundo 2022, un partido histórico que tuvo de todo. Y aunque ya pasaron tres años y estamos en la antesala de la Copa Mundial de Fútbol 2026, las repercusiones continúan vigentes y desde Europa buscan revancha contra Lionel Messi.

Es así que el ex jugador de la selección azul Djibril Cissé dejó en claro que las heridas por la final perdida aun continúan abiertas y reavivó la rivalidad de dos equipos que serán protagonistas de la próxima cita mundialista.

Djibril Cissé cargó contra Lionel Messi.

Djibril Cissé tiró dardos contra la Selección argentina

El 18 de diciembre de 2022 es una fecha que quedó grabada en los corazones y en las cabezas de todos los argentinos ya que fue el día que la Selección argentina venció a Francia en una final histórica; sin embargo, por lo visto, también caló hondo en los hinchas del equipo europeo.

Es así que Djibril Cissé, ex jugador del Liverpool y del Olympique de Marsella dejó en claro su sentir en un streaming: "Solo siento odio hacia ellos", haciendo referencia a la Selección argentina.

Djibril Cissé busca la revancha contra Lionel Messi en el próximo Mundial.

El ex delantero - que disputó los mundiales de Corea y Japón 2022 y Sudáfrica 2010 - continuó refiriéndose al triunfo del combinado dirigido por Lionel Scaloni: "Después de ver estas imágenes, quedé, incluso, enojado. Siento mucho odio hacia ellos".

Claramente, hoy son nuestro principal enemigo. Claramente, hoy son nuestro principal enemigo.

La imagen de la Selección argentina de Lionel Messi que caló hondo en el francés.

El francés quiere revancha contra la Selección argentina

Como si todas estas declaraciones fueran poco, también se expresó sobre el triunfo de Francia en el próximo Mundial mencionando lo positivo que sería "conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en un Mundial" ya que su selección tiene "2 o 3 cuentas pendientes que saldar con Argentina".

En medio de sus palabras también se refirió a los jugadores del Chelsea que perdonaron a Enzo Fernández cuando el jugador argentino se mostró en un vivo de Instagram cantando una canción que hace referencia a los orígenes de los jugadores de la selección de Francia: "No entiendo cómo sus compañeros lo perdonaron".

