Ex jugador de Francia quiere humillar a Lionel Messi y a la Selección argentina: "Siento odio"

Es así que Djibril Cissé, ex jugador del Liverpool y del Olympique de Marsella dejó en claro su sentir en un streaming: "Solo siento odio hacia ellos", haciendo referencia a la Selección argentina.

Djibril Cissé Djibril Cissé busca la revancha contra Lionel Messi en el próximo Mundial.

El ex delantero - que disputó los mundiales de Corea y Japón 2022 y Sudáfrica 2010 - continuó refiriéndose al triunfo del combinado dirigido por Lionel Scaloni: "Después de ver estas imágenes, quedé, incluso, enojado. Siento mucho odio hacia ellos".

Claramente, hoy son nuestro principal enemigo. Claramente, hoy son nuestro principal enemigo.

Argentina campeón del mundo.jpg La imagen de la Selección argentina de Lionel Messi que caló hondo en el francés.

El francés quiere revancha contra la Selección argentina

Como si todas estas declaraciones fueran poco, también se expresó sobre el triunfo de Francia en el próximo Mundial mencionando lo positivo que sería "conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en un Mundial" ya que su selección tiene "2 o 3 cuentas pendientes que saldar con Argentina".

En medio de sus palabras también se refirió a los jugadores del Chelsea que perdonaron a Enzo Fernández cuando el jugador argentino se mostró en un vivo de Instagram cantando una canción que hace referencia a los orígenes de los jugadores de la selección de Francia: "No entiendo cómo sus compañeros lo perdonaron".