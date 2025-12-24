Ex jugador de Francia quiere humillar a Lionel Messi y a la Selección argentina: "Siento odio"

LaSelección argentina sigue dando que hablar tras haber vencido a Francia en la final de la Copa del Mundo 2022, un partido histórico que tuvo de todo. Y aunque ya pasaron tres años y estamos en la antesala de la Copa Mundial de Fútbol 2026, las repercusiones continúan vigentes y desde Europa buscan revancha contra Lionel Messi.
Es así que el ex jugador de la selección azul Djibril Cissé dejó en claro que las heridas por la final perdida aun continúan abiertas y reavivó la rivalidad de dos equipos que serán protagonistas de la próxima cita mundialista.
Djibril Cissé tiró dardos contra la Selección argentina
Es así que Djibril Cissé, ex jugador del Liverpool y del Olympique de Marsella dejó en claro su sentir en un streaming: "Solo siento odio hacia ellos", haciendo referencia a la Selección argentina.
El ex delantero - que disputó los mundiales de Corea y Japón 2022 y Sudáfrica 2010 - continuó refiriéndose al triunfo del combinado dirigido por Lionel Scaloni: "Después de ver estas imágenes, quedé, incluso, enojado. Siento mucho odio hacia ellos".
El francés quiere revancha contra la Selección argentina
Como si todas estas declaraciones fueran poco, también se expresó sobre el triunfo de Francia en el próximo Mundial mencionando lo positivo que sería "conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en un Mundial" ya que su selección tiene "2 o 3 cuentas pendientes que saldar con Argentina".
En medio de sus palabras también se refirió a los jugadores del Chelsea que perdonaron a Enzo Fernández cuando el jugador argentino se mostró en un vivo de Instagram cantando una canción que hace referencia a los orígenes de los jugadores de la selección de Francia: "No entiendo cómo sus compañeros lo perdonaron".