El Grinch llegó a Navidad: no se jugará el Boxing Day en la Premier League

Su nombre tiene origen cuando luego de Navidad la aristocracia británica tenía la costumbre de guardar en cajas los restos de alimentos y bebidas que quedaban de las celebraciones navideñas y se lo entregaban a la servidumbre. Se convirtió en un gesto social que hasta el día de hoy se puede ver cuando las empresas, patrones y titulares le brindan una caja navideña a sus empleados.

Se trata de diez partidos jugados en simultáneo donde las familias asisten a la cancha, los bares se llenan de fanáticos y millones de personas siguen los partidos por la televisión. Con el tiempo la alegría comenzó a trasladarse a otros países ya que es un hecho único en el mundo y fanáticos del fútbol de todas las latitudes y longitudes comenzaron a seguir una fecha especial.

Pero en 2025, el Grinch- aquel personaje gruñon y cascarrabias creado por Dr. Seuss - se robó la Navidad porque no se disputará el Boxing Day de la Premier League.

Dibu Martínez - Navidad Aston Villa le ganó al Manchester United por la Premier League y lo celebró con un gorro navideño.

No se jugará el Boxing Day en la Premier League

El Boxing Day también sirve como agente propagandístico de la Premier League ya que es el momento donde el fútbol británico muestra al mundo que ellos celebran su creación yendo a las canchas y disfrutándo del deporte. Sin embargo, en esta oportunidad no habrá festejo en esta fecha tan especial.

La Premier League no programó la jornada completa para el 26 de diciembre (solo habrá un partido) y distribuyó el resto de la fecha entre el 27 y el 28.

La razón es sencilla, pero sorprendente. Quienes manejan la Premier League llegaron a un acuerdo con la televisión que estipula que deben disputar 33 fines de semana de liga durante la temporada. Eso quiere decir que solo cinco fechas se podrán jugar entre semana.

El objetivo primordial de esa decisión es la de vender los derechos televisivos que son distribuidos en horarios y mercados claves; si se llevaba adelante el Boxing Day las pérdidas para los nuevos "aristócratas del fútbol" sería significativa.