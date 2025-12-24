Inicio Ovación Fútbol Premier League
Tristes fiestas

El Grinch llegó a Navidad: no se jugará el Boxing Day en la Premier League

El tradicional festejo de la Premier League - único en el mundo - no se disputará y la razón es sorprendente

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Premier League no tendrá el tradicional Boxing Day.

La Premier League no tendrá el tradicional Boxing Day.

Una de las discusiones que suelen tener los fanáticos del fútbol es sobre cuál es la liga más importante del mundo y muchos de ellos suelen coincidir con que la respuesta es la Premier League. Uno de los tantos motivos que hay para llegar a esa conclusión es que post Navidad se lleva adelante una de las fechas más significativas.

Mientras que el resto del mundo futbolístico descansa por el receso navideño, el torneo inglés invita a sus hinchas a los estadios para que se juegue una fecha normal, pero en plena celebración. Sin embargo, este año no habrá Boxing Day.

Boxing Day - Premier League
La Premier League este a&ntilde;o no ser&aacute; una fiesta.

La Premier League este año no será una fiesta.

Qué es el Boxing Day de la Premier League

Cada 26 de diciembre la Premier League ofrece una jornada completa de fútbol en una tradición que comenzó a finales del siglo XIX cuando el fútbol profesional aun no tenía la magnitud que tiene hoy.

Su nombre tiene origen cuando luego de Navidad la aristocracia británica tenía la costumbre de guardar en cajas los restos de alimentos y bebidas que quedaban de las celebraciones navideñas y se lo entregaban a la servidumbre. Se convirtió en un gesto social que hasta el día de hoy se puede ver cuando las empresas, patrones y titulares le brindan una caja navideña a sus empleados.

Se trata de diez partidos jugados en simultáneo donde las familias asisten a la cancha, los bares se llenan de fanáticos y millones de personas siguen los partidos por la televisión. Con el tiempo la alegría comenzó a trasladarse a otros países ya que es un hecho único en el mundo y fanáticos del fútbol de todas las latitudes y longitudes comenzaron a seguir una fecha especial.

Pero en 2025, el Grinch- aquel personaje gruñon y cascarrabias creado por Dr. Seuss - se robó la Navidad porque no se disputará el Boxing Day de la Premier League.

Dibu Martínez - Navidad
Aston Villa le gan&oacute; al Manchester United por la Premier League y lo celebr&oacute; con un gorro navide&ntilde;o.

Aston Villa le ganó al Manchester United por la Premier League y lo celebró con un gorro navideño.

No se jugará el Boxing Day en la Premier League

El Boxing Day también sirve como agente propagandístico de la Premier League ya que es el momento donde el fútbol británico muestra al mundo que ellos celebran su creación yendo a las canchas y disfrutándo del deporte. Sin embargo, en esta oportunidad no habrá festejo en esta fecha tan especial.

La Premier League no programó la jornada completa para el 26 de diciembre (solo habrá un partido) y distribuyó el resto de la fecha entre el 27 y el 28.

La razón es sencilla, pero sorprendente. Quienes manejan la Premier League llegaron a un acuerdo con la televisión que estipula que deben disputar 33 fines de semana de liga durante la temporada. Eso quiere decir que solo cinco fechas se podrán jugar entre semana.

El objetivo primordial de esa decisión es la de vender los derechos televisivos que son distribuidos en horarios y mercados claves; si se llevaba adelante el Boxing Day las pérdidas para los nuevos "aristócratas del fútbol" sería significativa.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas