Alerta naranja en Navidad: estas son las provincias afectadas

Alerta por tormenta

Según el SMN, la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.

mapa_alertas - 2025-12-24T082402.782 Estas son las provincias afectadas.

Las provincias que se encuentran en alerta naranja son Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucuman.