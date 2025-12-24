Alerta naranja en Navidad: estas son las provincias afectadas

Luego de varios días sin alerta, varias provincias se ven afectadas por la llegada de fuertes tormentas con granizo, lluvia y viento. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta a una gran cantidad de provincias este miércoles 24 de diciembre. A continuación te contaremos todos los detalles sobre la llegada del fenómeno al país.
Alerta por tormenta
Según el SMN, la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.
Las provincias que se encuentran en alerta naranja son Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucuman.
El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos. También pueden incluir granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.