Vientos extremos: alerta por ráfagas de hasta 90 km/h este miércoles

Luego de varias semanas en alerta por tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas de viento a tres provincias. A continuación te contaremos todos los detalles sobre el alerta en estas provincias y las medidas que debes tomar para cuidarte.
Alerta naranja en Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.