Vientos extremos: alerta por ráfagas de hasta 90 km/h este miércoles

Alerta naranja en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual.

mapa_alertas - 2025-12-24T083115.492 Estas son las provinicas en alerta.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.