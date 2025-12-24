Estefanía Banini: "La jugadora argentina tiene que pelearla mucho para llegar lejos"

banini Estefanía Banini actualmente juega en el Levante de España.

El rol de Estefanía Banini como referente y su visión sobre el fútbol femenino en la actualidad

Estefanía Banini se encuentra en Mendoza este fin de año porque aquí, en su tierra natal, llevará a cabo un campus formativo que tiene la meta de colaborar con la formación de jugadoras en la provincia. La actividad se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de diciembre en las instalaciones del club Banco Mendoza, y está destinada a futbolistas a partir de los 8 años. La inscripción incluye comidas, indumentaria, partidos amistosos contra equipos locales y un diploma para todas las participantes del primer evento local especialmente dedicado al fútbol femenino que constará de 3 días de entrenamientos técnicos, convivencia y actividades de formación dentro y fuera de la cancha. Los cupos son limitados y quienes quieran anotarse pueden hacerlo a través de este link. Para más información, los interesados pueden dirigirse al 2616399757.

"La idea es que las chicas tengan una experiencia y poder darles herramientas para que se vayan preparando y sepan lo que es vivir este tipo de cosas que se viven en otro país", contó la histórica 10 de la Selección argentina a Radio Nihuil. Siendo una modelo a seguir en la materia, Banini confesó: "No pensé que podía llegar a ser referente, es una responsabilidad, es una mochila pero es lindo".

banini clinica Estefanía Banini en una clínica deportiva hace unos meses en Mendoza. Este fin de año regresa a la provincia a brindar un campus formativo.

Sobre el presente del fútbol femenino en el mundo, la ex Valencia de España sentenció: "Con trabajo las chicas pueden llegar muy lejos. El fútbol femenino hoy te permite llegar con trabajo, no es como antes". Además, respecto de cómo es considerada la jugadora argentina afuera, Estefanía Banini conceptualizó: "Hace unos años era muy raro ver a una jugadora argentina en los equipos de afuera. Hoy cada día se ven más y eso está bueno. La jugadora argentina tiene que pelearla mucho para llegar lejos y esa es una gran característica que tenemos. Otra cosa que tenemos es la picardía, eso que aprendés en el barrio y que no se enseña en otros países. Es una ventaja que tenemos".

El primer Campus Formativo de Estefanía Banini es organizado por Kick Ball Stars y tiene la novedad de la participación de Gimena Blanco.