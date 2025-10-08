El 26, 27 y 28 de diciembre, en medio de sus breves vacaciones en la Provincia, la histórica número 10 de la Selección Argentina transmitirá todo su bagaje de experiencia y conocimientos durante tres jornadas en las instalaciones del Club Banco Mendoza.

“Ahora mi sueño es mejorar el fútbol femenino en Argentina”, dijo recientemente Banini, quien a los 35 años aún está vigente en el Levante Badalona de España y encabezará este espacio para potenciar y desarrollar el talento joven de Mendoza y otros puntos del país.

banini 3

La inscripción al Campus de Estefanía Banini incluye comidas, indumentaria, partidos amistosos y un diploma para todas las participantes con el único requisito de ser mayor de 8 años.

Las inscripciones ya están abiertas, los cupos son limitados y se pueden hacer en este link y las empresas que quieran ser parte de este evento único pueden dirigirse al 2616566113.

La Experiencia Montcada & Terrassa vuelve a Mendoza

Paralelamente al Campus de Estefanía Banini, en las mismas canchas del club Banco Mendoza, se llevará a cabo una nueva edición de la Experiencia Montcada & Terrassa en la que jóvenes futbolistas se entrenarán durante tres días con especialistas llegados de Europa y tendrán la posibilidad de ganar becas para viajar a España.

Montcada y Terrassa La Experiencia Montcada & Terrassa se repite para chicos desde los 10 años. Gentileza Kick Ball Stars

La novedad es que en esta oportunidad los Try Outs serán para mayores de 10 años y la inscripción incluye comidas, indumentaria, partidos amistosos y la certificación correspondiente, además de la gran posibilidad de viajar para entrenar y jugar en Cataluña como ya lo están por hacer los futbolistas seleccionados en el primer camp realizado en agosto último.

Sobre Estefanía Banini y Kick Ball Stars

Estefanía Banini tiene 35 años, juega en el Levante de España, fue una verdadera pionera del fútbol femenino en Mendoza y tiene una larga trayectoria profesional en la que pasó por Chile, Estados Unidos y distintos equipos de España como Valencia y Atlético de Madrid.

banini 2 Estefanía Banini estará en Mendoza en diciembre.

Galardonada a nivel internacional, Estefi jugó 53 partidos internacionales con la Selección argentina participando de dos mundiales y 4 ediciones de la Copa América, además de haber sido incluida en el equipo ideal de la historia del fútbol continental.

Kick Ball Stars es una empresa mendocina, de Emanuel Salati, dedicada a organizar experiencias reales que vinculan el talento joven de nuestro país con el fútbol internacional tal como lo hizo, entre otros eventos, con la Experiencia Montcada & Terrassa.

El Campus Formativo de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada & Terrassa son posibles gracias al invalorable apoyo de empresas a instituciones que apuestan por el deporte tales como Jebbs, Montemar, la Confederación Mendocina de Deportes, el club Banco Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo