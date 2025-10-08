Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Facundo Lencioni, antes de la final entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn: "Podemos quedar en la historia del club"

Facundo Lencioni, uno de los goleadores de Gimnasia y Esgrima, aseguró que el partido con Deportivo Madryn es el más importante del año. El Lobo buscará ascender a Primera.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Facundo Lencioni

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima transita la horas previas a la gran final de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, en cancha de Platense, que se jugará este sábado desde las 17.

Facundo Lencioni, uno de los goleadores de conjunto mensana junto a Nicolás Ferreyra (ambos con 9 tantos), habló con Ovación antes del partido del año.

Facundo Lencioni Gimnasia y esgrima uno.

Tras el entrenamiento en el Víctor Legrotaglie, el Belgrano de Córdoba habló con Diario UNO y manifestó sus sensaciones respecto del trascendental partido que jugará el Lobo ante el Aurinegro.

Embed - Facundo Lencioni palpitó la final que jugará Gimnasia y Esgrima ante Deportivo Madryn por el ascenso

Sobre la instancia decisiva que jugará el Lobo, reconoció: "Se pudo conseguir el primer objetivo que era lograr el pasaje a la final. Esta es una semana especial, donde tratamos de disfrutar esperando que llegue el día del partido para poder jugar la final".

"Sabemos que podemos quedar en la historia del club y queremos darle una alegría a todos los hinchas porque sabemos que van a ir en un gran número a Buenos Aires a alentar al equipo", reveló una de la figuras del Lobo del Parque.

Facundo Lencioni Gimnasia y Esgrima.
Facundo Lencioni es uno de los goleadores de Gimnasia y Esgrima con 9 tantos.

"Estos partidos son históricos y es el más importante del año. Nos jugamos muchas cosas en 90 minutos. Luchamos para llegar a este momento y ahora vamos a dejar todo para lograr el objetivo".

Facundo Lencioni y su opinión del final entre Gimnasia y Esgrima ante Deportivo Madryn

Sobre Deportivo Madryn, ganador de la Zona A, Facundo Lencioni afirmó: "Vamos a enfrentar a un equipo que también ha sido protagonista, que quiere lo mismo que nosotros, imaginamos un partido muy cerrado, nosotros intentaremos ser protagonistas e intentar quedarnos con la victoria que nos permita lograr el ascenso".

El goleador de Gimnasia y Esgrima, sobre la gran campaña que hicieron en la Primera Nacional, reveló: "Cuando arrancamos a entrenar en febrero era el objetivo que nos habíamos propuesto de ser un equipo protagonista. Siempre nos mantuvimos en los primeros puestos, hemos sido unos de los equipos más regular durante todo el año y eso nos permite jugar la final".

