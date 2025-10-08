Facundo Lencioni, antes de la final entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn: "Podemos quedar en la historia del club"

Embed - Facundo Lencioni palpitó la final que jugará Gimnasia y Esgrima ante Deportivo Madryn por el ascenso

Sobre la instancia decisiva que jugará el Lobo, reconoció: "Se pudo conseguir el primer objetivo que era lograr el pasaje a la final. Esta es una semana especial, donde tratamos de disfrutar esperando que llegue el día del partido para poder jugar la final".

"Sabemos que podemos quedar en la historia del club y queremos darle una alegría a todos los hinchas porque sabemos que van a ir en un gran número a Buenos Aires a alentar al equipo", reveló una de la figuras del Lobo del Parque.

Facundo Lencioni Gimnasia y Esgrima. Facundo Lencioni es uno de los goleadores de Gimnasia y Esgrima con 9 tantos. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

"Estos partidos son históricos y es el más importante del año. Nos jugamos muchas cosas en 90 minutos. Luchamos para llegar a este momento y ahora vamos a dejar todo para lograr el objetivo".

Facundo Lencioni y su opinión del final entre Gimnasia y Esgrima ante Deportivo Madryn

Sobre Deportivo Madryn, ganador de la Zona A, Facundo Lencioni afirmó: "Vamos a enfrentar a un equipo que también ha sido protagonista, que quiere lo mismo que nosotros, imaginamos un partido muy cerrado, nosotros intentaremos ser protagonistas e intentar quedarnos con la victoria que nos permita lograr el ascenso".

El goleador de Gimnasia y Esgrima, sobre la gran campaña que hicieron en la Primera Nacional, reveló: "Cuando arrancamos a entrenar en febrero era el objetivo que nos habíamos propuesto de ser un equipo protagonista. Siempre nos mantuvimos en los primeros puestos, hemos sido unos de los equipos más regular durante todo el año y eso nos permite jugar la final".