La joyita mexicana que podría entrar en los planes de Lionel Scaloni

Uno de los jugadores que se está destacando en el Mundial Sub 20 es Tahiel Jiménez, centrodelantero del Santos Laguna, que nació en Boca del Río, Veracruz, México, el 22 de enero de 2006. Con 19 años ya suma 13 partidos entre la Sub 17 y la Sub 20 mexicana.

Tahiel es hijo de Walter Jiménez, nacido en la Provincia de Buenos Aires, mediocampista ofensivo que supo defender los colores de El Porvenir, Platense, Instituto y Banfield para luego jugar en en la Liga MX en Veracruz, Club América, Jaguares de Chiapas, Club Santos Laguna. Después volvió a la Argentina para jugar en Gimnasia y Esgrima de La Plata y regresó a México para sumarse a las líneas de Club Puebla, Irapuato y Correcaminos de UAT.

Tahiel Jiménez Tahiel Jiménez puede ser convocado por Lionel Scaloni.

El juvenil aún no ha sido convocado por Javier Aguirre, entrenador de la selección mayor de México, por lo que puede ser llamado por Lionel Scaloni para ser evaluado como una de las alternativas en la delantera.

Sin embargo, el jugador fue tajante cuando le consultaron en Fox Sports sobre sus deseos: "Yo nací en México y siempre me sentí 100% por ciento mexicano. Yo soy jarocho"; por lo que el panorama estaría complicado.

¿Qué tiene que suceder para que un jugador quede blindado a una selección?

El reglamento de FIFA indica que la única forma que un jugador quede "blindado" para defender los colores de una selección es que juegue al menos tres partidos oficiales con la mayor. Además, debe registrar un mínimo de 45 minutos en cada uno de ellos.

En caso de disputar un partido con una selección deben pasar tres años para que pueda ser llamado por otro equipo nacional.

El caso Nico Paz, Alejandro Garnacho y Santiago Giménez

Nico Paz y Alejandro Garnacho tienen una historia similar porque ambos jugadores nacieron en España y fueron elegidos por Lionel Scaloni para el "operativo blindaje", de esta manera ambos declinaron la opción de jugar para el equipo europeo mientras que se mostraron orgullosos de sus raíces argentinas.

Paz, mediocampista ofensivo que brilla en el Como, declaró al sumar sus primeros minutos con la Selección argentina: "Amo a los dos países, pero es el que más me representa por cómo se vive el fútbol y por mi padre. Es un orgullo seguir sus pasos".

Nico Paz Nico Paz fue "blindado" por Lionel Scaloni.

Por su lado, Garnacho explicó: "Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí yo lo tenía claro. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó del minuto uno".

Alejandro Garnacho - Selección argentina Alejandro Garnacho, otro de los "europibes" elegidos por Lionel Scaloni.

"Estoy acá, no debuto en esta gira y no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará", manifestó el delantero que juega en el Chelsea.

Un caso muy diferente es el de Santiago Giménez, hijo de Christian Giménez (mediocampista ofensivo que jugó en Boca e Independiente, entre otros equipos), quien fue convocado por el Bocha Batista para la Selección argentina Sub 20, pero prefirió jugar para México.