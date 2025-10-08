Qué dijo el ex presidente del Barcelona sobre las glorias argentinas Maradona, Riquelme y Messi

Diego Maradona en Barcelona El Diego en Barcelona convirtió 38 goles en 58 partidos.

Y el dirigente recordó una anécdota imperdible: "Diego me hizo jugar un partido con él en su casa en un pasillo que yo le dije: Diego no vas a poder pasar, toco con las manos las dos paredes, me ganó 13 a 0, no tengo ni idea cómo me hizo los goles, je. Esa habilidad con la pelota que tienen los argentinos es increíble, como la tuvo Maradona, Messi o Riquelme".

No cumplió con las expectativas a pesar de ganar tres títulos: "La verdad que Diego fue uno de los mejores futbolistas que hubo en el mundo y en la historia, aquí la verdad que no tuvo suerte no porque no jugase bien, sino por las lesiones que tuvo, la hepatitis y la lesión grave que tuvo en el tobillo".

Además, se refirió al armado del equipo: "Maradona no tenía un equipo tan bueno como lo pudo haber tenido Leo Messi, había buenos jugadores pero quizás no con la categoría o el nivel con el que se encontró Leo Messi".

La falta de "feeling" de Riquelme y Van Gaal

Juan Román Riquelme llegó a Barcelona en la temporada 2002/03, pero solo jugó una sola temporada: "Era un jugador excepcional, no logró triunfar pero no por culpa suya, sino por las circunstancias del momento pero él como jugador de fútbol tenía una cabeza y unas piernas excepcionales".

"Sentí una falta de feeling entre Van Gaal y Riquelme, Van Gaal es un gran entrenador pero no funcionó. Riquelme no tuvo la suerte de generar ese feeling con Van Gaal como sí la tuvieron Messi y Guardiola o Luis Enrique por ejemplo. Riquelme eso no tuvo".

Juan Roman Riquelme en Barcelona No hubo onda entre el entrenador y el mediocampista.

Luego Román fue cedido al Villareal: "Un solo jugador, por muy bueno que sea, no puede hacer grandes cosas. Después demostró que, casi solo, con un equipo como el que tenía el Villarreal, que no fue campeón de Europa de milagro, podía brillar igual".

El acierto del Barcelona con Lionel Messi

La situación de Messi era incierta cuando era pequeño ya que necesitaba un tratamiento que Barcelona decidió afrontar: "A quien realmente hay que hacerle un monumento es a Carles Rexach, este fue el que de verdad me convenció como presidente que Leo iba a ser excepcional, siendo el mejor jugador del mundo hasta el día de hoy".

Lionel Messi - 10 del Barcelona.jpg La emblemática foto de Lionel frente al Real Madrid.

El ex dirigente puso en valor el rol de Jorge Messi ya que fue quien hizo las negociaciones pertinentes para que el equipo catalán se hiciera cargo del tratamiento. Además, le dedicó palabras de admiración a Lionel: "Lo que hemos disfrutado con él no hay quien nos lo quite, está en el recuerdo de todos los culés, espero que cuando termine su carrera se venga a despedir al Barcelona donde se lo quiere mucho y se le dé una despedida como se merece".