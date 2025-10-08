La canción elegida por la Selección argentina para celebrar sus goles en el Mundial Sub 20

Y en todas las oportunidades se escuchó junto al grito de gol un clásico de la cumbia nacional: "No me arrepiento de este amor", de Gilda. La elección sorprendió porque los juveniles se inclinaron por una canción retro mientras que hay tantas canciones populares en la actualidad donde las radios y plataformas musicales están inundadas de reguetón, trap y otros estilos urbanos.

A partir de las 16.30 la selección dirigida por Diego Placente enfrentará a Nigeria por los octavos de final del Mundial en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. El conjunto africano fue el verdugo de los argentinos en la edición de 2023, historia que esperan que no se repita mientras que el deseo de todo un país es que las estrofas de la canción de Gilda se escuchen en más de una ocasión.

futbol-seleccion argentina sub 20-mundial de chile (1) La Selección argentina va en búsqueda de su boleto a los cuartos de final.

En caso de ganar, la Selección argentina ya tiene rival

En otro de los partidos correspondientes a los octavos de final del Mundial Sub 20 hubo duelo de americanos ya que Chile recibió a México. Y aunque los trasandinos contaron con el apoyo de su gente no pudieron hacer valer la localía y cayeron estrepitosamente por 4 a 1.

Es así que si la Selección argentina vence a los nigerianos se enfrentarán con México que cuenta en sus filas con Gilberto Mora Zambrano, mediocampista de 16 años que ya suena en Europa y en el Inter Miami.

El público chileno se ha mostrado muy hostil con los juveniles argentinos, por lo tanto, ¿qué mejor que tapar sus abucheos con "No me arrepiento de este amor" de la gloriosa y eterna Gilda?.