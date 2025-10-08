Deportivo Maipú se alista para empezar una ardua pero apasionante instancia en el Reducido en la Primera Nacional. Luego de clasificarse séptimo por la Zona A, el Cruzado se medirá por los octavos de final ante Estudiantes de Buenos Aires (tercero de la Zona B) el próximo domingo en el Estadio Ciudad de Caseros.
Deportivo Maipú vs Estudiantes de Caseros: día y horario del cruce por los octavos de final
