Deportivo Maipú vs Estudiantes de Caseros: día y horario del cruce por los octavos de final

Deportivo Maipú se medirá ante Estudiantes de Caseros por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional

Carolina Quiroga
Deportivo Maipú se prepara para jugar el Reducido de la Primera Nacional.

Deportivo Maipú se alista para empezar una ardua pero apasionante instancia en el Reducido en la Primera Nacional. Luego de clasificarse séptimo por la Zona A, el Cruzado se medirá por los octavos de final ante Estudiantes de Buenos Aires (tercero de la Zona B) el próximo domingo en el Estadio Ciudad de Caseros.

El equipo dirigido por Alexis Matteo buscará su boleto a los cuartos de final del Reducido ante Estudiantes de Caseros, a partido único. El conjunto bonaerense, por ser el que mejor terminó ubicado de los dos, tendrá el beneficio de la localía y, con ella, la ventaja deportiva. Esto quiere decir que, en caso de que igualen en tiempo regular, avanzará el elenco dirigido por Juan Manuel Sara, ex entrenador del Deportivo Maipú, en reconomiento por su labor realizada en todo el torneo.

Festejo del Deportivo Maipú.-
Deportivo Maipú jugará ante Estudiantes de Caseros por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional.

Deportivo Maipú vs Estudiantes de Caseros por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional

Deportivo Maipú se medirá ante Estudiantes de Buenos Aires el próximo domingo 12 de octubre, desde las 17.10 horas, en el Estadio Ciudad de Caseros. En caso de avanzar a cuartos de final, el Cruzado sacará su rival del reordenamiento que se haga de los equipos que pasaron en una nueva tabla que tendrá en el primer puesto al perdedor de la final por el primer ascenso. De los elencos que hayan avanzado de la fase anterior, los mejores ubicados serán aquellos que más puntaje obtuvieron en la fase regular. Ahí se definirán los cruces que tendrán al 1ro y al 8vo, al 2do y al 7mo, al 3ro con el 5to y al 4to con el 5to.

En la fase regular, el equipo de Alexis Matteo obtuvo 48 puntos en 34 encuentros, de los cuales ganó 12, empató 12 y perdió 10.

Todos los cruces del Reducido de la Primera Nacional

Atlanta (2ºA) vs. Chaco Forever (8ºB)

Tristán Suárez (3ºA) vs. Agropecuario (7ºB)

Gimnasia y Tiro de Salta (4ºA) vs. Temperley (6ºB)

San Miguel (5ºA) vs. Gimnasia de Jujuy (5ºB)

San Martín de Tucumán (6ºA) vs. Deportivo Morón (4ºB)

Deportivo Maipú (7ºA) y Estudiantes de Buenos Aires (3ºB)

Patronato (8ºA) vs. Estudiantes de Río Cuarto (2ºB)

