Deportivo Maipú vs Estudiantes de Caseros: día y horario del cruce por los octavos de final

El equipo dirigido por Alexis Matteo buscará su boleto a los cuartos de final del Reducido ante Estudiantes de Caseros, a partido único. El conjunto bonaerense, por ser el que mejor terminó ubicado de los dos, tendrá el beneficio de la localía y, con ella, la ventaja deportiva. Esto quiere decir que, en caso de que igualen en tiempo regular, avanzará el elenco dirigido por Juan Manuel Sara, ex entrenador del Deportivo Maipú, en reconomiento por su labor realizada en todo el torneo.

Deportivo Maipú se medirá ante Estudiantes de Buenos Aires el próximo domingo 12 de octubre, desde las 17.10 horas, en el Estadio Ciudad de Caseros. En caso de avanzar a cuartos de final, el Cruzado sacará su rival del reordenamiento que se haga de los equipos que pasaron en una nueva tabla que tendrá en el primer puesto al perdedor de la final por el primer ascenso. De los elencos que hayan avanzado de la fase anterior, los mejores ubicados serán aquellos que más puntaje obtuvieron en la fase regular. Ahí se definirán los cruces que tendrán al 1ro y al 8vo, al 2do y al 7mo, al 3ro con el 5to y al 4to con el 5to.