Deportivo Maipú jugará por tercera vez en su historia el Reducido por un ascenso a Primera División

Los hinchas del Deportivo Maipú vuelven a soñar con tener la posibilidad de jugar por un ascenso a Primera como en el 2023, cuando también se clasificó al Reducido y perdió la final con Deportivo Riestra, en una campaña brillante del equipo que dirigía Luis García. El ex DT del Cruzado este sábado enfrentó a sus ex dirigidos conduciendo a Atlanta.

El conjunto de Alexis Matteo terminó 7mo en la Zona A, con 48 puntos, logró la misma cantidad de puntos que Patronato, pero terminó séptimo por la diferencia de gol y de esta forma también logró la clasificación a la Copa Argentina del 2026. A este certamen acceden los mejores siete de cada zona y el mejor octavo.

Hubo ds entrenadores del Deportivo Maipú en esta fase regular

Juan Manuel Sara arrancó este ciclo en el equipo maipucino y dirigió hasta la fecha 19 con Quilmes, luego asumió Alexis Matteo en la fecha 20 ante San Miguel y dirigió 15 partidos.

Deportivo Maipú espera rival en el Reducido

Deportivo Maipú jugará contra el tercero de la Zona B, que se definirá este domingo; será a partido único . Si todo termina como está, el rival sería el Deportivo Morón. Lo que ya está definido es que, sea quien sea el rival, el Cruzado jugará como visitante y sin ventaja deportiva, por lo que estará obligado a ganar ya que con un empate quedará eliminado.

Los clasificados de la Zona A de la Primera Nacional

Deportivo Madryn terminó primero de la Zona A con 60 puntos y jugará la final contra el primero de la Zona B, que se definirá este domingo. Se clasificaron para el Reducido Atlanta, Tristán Suárez, Gimnasia y Tiro de Salta, San Miguel, San Martín de Tucumán, Deportivo Maipú y Patronato de Paraná. Arsenal y Alvarado de Mar del Plata perdieron la categoría.

posiciones reducido grupo A.

Deportivo Maipú volverá a jugar la Copa Argentina

Deportivo Maipú volverá a jugar la Copa Argentina en el 2026. En el 2024 fue eliminado por Juventud Unida de San Luis en la primera fase, ya que equipo de la vecina provincia lo superó 8 a 7 por penales tras empatar en los noventa minutos 1 a 1. El partido se jugó el 18 de abril de ese año y el entrenador del elenco de calle Vergara era Juan Manuel Sara.