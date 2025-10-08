Con el objetivo de darle rodaje a jugadores que habitualmente no suman minutos en la selección mayor es que convocó una lista que dejó afuera a grandes representantes del equipo celeste. De esta manera Bielsa prescindió del arquero Sergio Rochet, los defensores Ronald Araujo, José María Giménez, Sebastián Cáceres, los mediocampistas Nahitan Nández, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz ni el delantero Darwin Núñez, entre otros jugadores titulares.

Además de los 17 deportistas convocados, el DT decidió llevar a la gira en Asia a 12 futbolistas juveniles para que sean sparrings.

El partido contra la República Dominicana se jugará el 10 de octubre a las 9.45 en Kuala Lumpur, mientras que el encuentro contra Uzbekistán se disputará el 13 de octubre en el mismo horario en Malaca.

Convocados de Uruguay La lista de convocados de Marcelo Bielsa con la ausencia de referentes.

La Selección de Uruguay será multada

La FIFA le anunció a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que será sancionada económicamente porque Marcelo Bielsa excluyó a gran parte de las figuras más reconocidas del equipo, por lo tanto, incumple con los contratos establecidos que solicita que determinados jugadores de trascendencia internacional sea parte de la gira.

De esta manera la AUF será multada con 180 mil dólares ya que, según explicó el periodista Fabián Bertolini, "parte del acuerdo para los amistosos marca que en caso de que no jugaran los referentes de la Selección, la AUF sería multada".