Cristiano Ronaldo habló de su futuro: qué dijo el astro portugués sobre su retiro

Cristiano Ronaldo recibió una mención por su trayectoria en la Selección de Portugal y luego de la ceremonia habló de su futuro

Por Carolina Quiroga
Cristiano Ronaldo se refirió a su futuro. 

Cristiano Ronaldo dio que hablar con sus declaraciones luego de la gala organizada por Portugal Football Globes donde se le entregó el premio Prestigio a su destacada trayectoria futbolística con la selección de su país.

Luego de ser reconocido por sus 22 años portando la camiseta de la Selección de Portugal, Ronaldo agradeció el galardón y se animó a referirse al posible final de su carrera. "Tengo varios trofeos en casa, pero debo decir que este es especial. Llevo 22 años con la selección nacional; creo que eso habla por sí solo: la pasión que siento por vestir la camiseta, por ganar trofeos, por jugar para la selección. Suelo decir muchas veces que si pudiera, jugaría al fútbol solo por la Selección, no jugaría por ningún otro club".

Cristiano Ronaldo habló del final de su carrera como futbolista

En cuanto al futuro de su carrera deportiva, el astro portugués fue más profundo en su reflexión y hasta contó una infidencia acerca de las conversaciones que ha mantenido con su familia respecto del tema de su retiro y acerca de la posibilidad de llegar a convertir 1000 goles antes del mismo. "Todavía tengo pasión por esto. Mi familia dice que ya es hora de dejarlo y me preguntan por qué quiero hacer 1000 goles si ya he hecho 900 y pico. Pero en mi interior no pienso así. Todavía estoy produciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la Selección. ¿Por qué no continuar?", explicó el autor de 946 goles en toda su carrera.

Pese a su optimismo y mentalidad competitiva, Cristiano Ronaldo también aseguró comprender que no le queda mucho tiempo en el profesionalismo a sus 40 años de edad. "Tengo la certeza de que cuando acabe me iré pleno porque di todo de mí. Es disfrutar del momento. Sé que no me quedan muchos años para jugar, pero los pocos que me queden, tengo que disfrutarlos al máximo".

Cristiano Ronaldo lleva convertidos 946 goles en su carrera.

Cristiano Ronaldo lleva convertidos 946 goles en su carrera.

La Selección de Portugal deberá afrontar las fechas restantes de las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. Portugal lidera su grupo (el F) con seis unidades, por debajo se ubican Armenia (3 p), Hungría (1p) e Irlanda (1p). En esta doble fecha, el elenco con Cristiano Ronaldo enfrentará a los irlandeses, el sábado 11 de octubre desde las 15.45 hora argentina, y a los húngaros el martes 14, a las 15.45.

"Nuestro objetivo es ganar los dos próximos partidos y estar en el Mundial. El Mundial ya se verá. Tenemos que pensar única y exclusivamente en el presente, pero con la mente puesta más adelante. Sería un sueño. Pero paso a paso", concluyó al respecto Cristiano Ronaldo.

