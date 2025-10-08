Cristiano Ronaldo habló de su futuro: qué dijo el astro portugués sobre su retiro

Pese a su optimismo y mentalidad competitiva, Cristiano Ronaldo también aseguró comprender que no le queda mucho tiempo en el profesionalismo a sus 40 años de edad. "Tengo la certeza de que cuando acabe me iré pleno porque di todo de mí. Es disfrutar del momento. Sé que no me quedan muchos años para jugar, pero los pocos que me queden, tengo que disfrutarlos al máximo".
Cristiano Ronaldo lleva convertidos 946 goles en su carrera.
La Selección de Portugal deberá afrontar las fechas restantes de las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. Portugal lidera su grupo (el F) con seis unidades, por debajo se ubican Armenia (3 p), Hungría (1p) e Irlanda (1p). En esta doble fecha, el elenco con Cristiano Ronaldo enfrentará a los irlandeses, el sábado 11 de octubre desde las 15.45 hora argentina, y a los húngaros el martes 14, a las 15.45.
"Nuestro objetivo es ganar los dos próximos partidos y estar en el Mundial. El Mundial ya se verá. Tenemos que pensar única y exclusivamente en el presente, pero con la mente puesta más adelante. Sería un sueño. Pero paso a paso", concluyó al respecto Cristiano Ronaldo.