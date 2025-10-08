Cristiano Ronaldo habló de su futuro: qué dijo el astro portugués sobre su retiro

Luego de ser reconocido por sus 22 años portando la camiseta de la Selección de Portugal, Ronaldo agradeció el galardón y se animó a referirse al posible final de su carrera. "Tengo varios trofeos en casa, pero debo decir que este es especial. Llevo 22 años con la selección nacional; creo que eso habla por sí solo: la pasión que siento por vestir la camiseta, por ganar trofeos, por jugar para la selección. Suelo decir muchas veces que si pudiera, jugaría al fútbol solo por la Selección, no jugaría por ningún otro club".

Cristiano Ronaldo habló del final de su carrera como futbolista

En cuanto al futuro de su carrera deportiva, el astro portugués fue más profundo en su reflexión y hasta contó una infidencia acerca de las conversaciones que ha mantenido con su familia respecto del tema de su retiro y acerca de la posibilidad de llegar a convertir 1000 goles antes del mismo. "Todavía tengo pasión por esto. Mi familia dice que ya es hora de dejarlo y me preguntan por qué quiero hacer 1000 goles si ya he hecho 900 y pico. Pero en mi interior no pienso así. Todavía estoy produciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la Selección. ¿Por qué no continuar?", explicó el autor de 946 goles en toda su carrera.