Sadio Mané, quien supo brillar con las camisetas de Liverpool y Bayern Múnich, había abierto el marcador en el King Abdullah Sports City de Yeda.

Cristiano Ronaldo, en carrera por llegar a los mil goles

Cristiano Ronaldo escribió su nombre entre los goleadores de la jornada a los 34 minutos de la primera etapa gracias a un certero cabezazo dentro área chica.

El Bicho recibió fuera del área e intentó un remate de zurda que fue bloqueado por la defensa rival. El rebote le quedó a Mané, quien se tomó unos segundos para decidir su ejecución.

En ese lapso Ronaldo vio el hueco y no dudó. El portugués ganó la posición entre los centrales y remató a quemarropa, haciendo inútil el intento del arquero rival por contener su remate.

De esta manera Ronaldo, a sus 40 años, alcanzó los 946 goles en su extensa y exitosa carrera como futbolista profesional. Esta cifra se dio en un total de 1289 partidos (además brindó 258 asistencias a sus compañeros).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/arielipillo/status/1971646123262853392&partner=&hide_thread=false Así fue el Gol de Cabeza de Cristiano Ronaldo vs Ittihad



Llega a 946 pic.twitter.com/zYPlzlRmwx — Arielipillo (@arielipillo) September 26, 2025

La cuenta, al igual que su objetivo, es claro. El astro portugués se encuentra, nada más y nada menos, que a 54 tantos de convertirse en el primer jugador en alcanzar los mil gritos.

Cómo está la pelea con Messi

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi compiten por ser el máximo goleador en la historia del deporte más popular del mundo. Mientras el Bicho alcanzó los 946 goles, el capitán de la Selección argentina suma 884 tras su doblete ante New York City.

La Pulga ha logrado esta cifra en 1124 partidos (también aportó 392 pases de gol). En este contexto, el 10 de Inter Miami está a 116 tantos de los mil. Cabe destacar que ha disputado 165 juegos menos que el Bicho.