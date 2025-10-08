Inicio Ovación Fútbol Nicolás Paz
Cuánto vale Nico Paz, la joya de la Serie A de Italia y de la Selección argentina para el Mundial 2026

Nicolás Paz, de notable presente en la Serie A de Italia, podría ser titular en los amistosos que la Selección argentina jugará en Miami como preparación para el Mundial 2026.

Paz es una de las figuras emergentes de la Selección argentina.

Nicolás Paz, de notable presente en la Serie A de Italia, podría ser titular en al menos uno de los dos amistosos que la Selección argentina jugará en Miami como preparación para el Mundial 2026.

El mediocampista de 21 años fue elegido como el mejor jugador joven de la liga italiana en el mes de septiembre. un premio que ya había ganado en agosto y que repitió con 3 goles y 3 asistencias jugando para el Como.

paz 2
Nico Paz ya conoce a la Trionda, la pelota del Mundial 2026.

Con la posibilidad de ser repescado por el Real Madrid, donde hizo inferiores, y valuado en 55 millones de euros, el talentoso futbolista nacido en España tiene como objetivo repetir lo que hizo su padre (Pablo Paz) en Francia 98 y vestir la camiseta celeste y blanca en un Mundial.

Por lo pronto, su presente en Italia es muy valorado y Lionel Scaloni lo ha tenido en cuenta en sus últimas convocatorias y desde su debut, hace un año, ya disputó 4 encuentros de Eliminatorias.

Nico Paz, en los planes de Scaloni para los amistosos

La Selección argentina se encuentra en Miami donde jugará este viernes 10 ante Venezuela y el martes 14 frente a Puerto Rico, dos amistosos con los que comenzará la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026.

paz 3

La idea del cuerpo técnico es rotar entre los 27 convocados y no arriesgar a ningún jugador que tenga la más mínima molestia. En ese contexto Franco Mastantuono y Nico Paz tendrían su chance como titulares y el Flaco López podría debutar con la camiseta nacional.

Los partidos que le quedan a la Selección argentina hasta el Mundial 2026

  • 10/10 vs. Venezuela, en Miami
  • 14/10 vs. Puerto Rico, en Miami

Noviembre de 2025 (10 al 18)

  • vs. Angola, en Luanda
  • vs. Estados Unidos o Qatar, en India

Marzo de 2026 (23 al 31)

  • vs. España, en sede a confirmar (Finalissima)
  • Rival y sede a confirmar

Junio de 2026 (1 al 9)

  • Dos partidos con rivales y sedes a confirmar.

