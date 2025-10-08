Cuánto vale Nico Paz, la joya de la Serie A de Italia y de la Selección argentina para el Mundial 2026

Por lo pronto, su presente en Italia es muy valorado y Lionel Scaloni lo ha tenido en cuenta en sus últimas convocatorias y desde su debut, hace un año, ya disputó 4 encuentros de Eliminatorias.

Nico Paz, en los planes de Scaloni para los amistosos

La Selección argentina se encuentra en Miami donde jugará este viernes 10 ante Venezuela y el martes 14 frente a Puerto Rico, dos amistosos con los que comenzará la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026.

paz 3

La idea del cuerpo técnico es rotar entre los 27 convocados y no arriesgar a ningún jugador que tenga la más mínima molestia. En ese contexto Franco Mastantuono y Nico Paz tendrían su chance como titulares y el Flaco López podría debutar con la camiseta nacional.

Los partidos que le quedan a la Selección argentina hasta el Mundial 2026

10/10 vs. Venezuela, en Miami

14/10 vs. Puerto Rico, en Miami

Noviembre de 2025 (10 al 18)

vs. Angola, en Luanda

vs. Estados Unidos o Qatar, en India

Marzo de 2026 (23 al 31)

vs. España, en sede a confirmar (Finalissima)

Rival y sede a confirmar

Junio de 2026 (1 al 9)