Demorado Santino Andino, Marcelo Gallardo le pidió a Papá Noel otro ex Godoy Cruz

Confirmados los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, ahora el deseo de Marcelo Gallardo ahora será nutrir la delantera, y ahí, el puesto puede ser para uno de los dos jugadores que tuvieron su explosión en Godoy Cruz: Santino Andino o Tadeo Allende. Veremos si alguno llega en el pedido para Papá Noel.
¿Por qué se demora la llegada de Santino Andino?
Santino Andino es un deseo de Marcelo Gallardo, el tema es que el cambio de representante de última hora modificó la negociación. Tras dejar de ser manejado por Berman (representante del Muñeco y de gran llegada a River Plate), ahora la agencia con la que trabaja el delantero es de Brasil. Las opciones que tiene Santino Andino, además de River Plate, son Bragantino de Brasil y Como de Italia.