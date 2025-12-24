Inicio Ovación Fútbol Santino Andino
Cartita navideña

Demorado Santino Andino, Marcelo Gallardo le pidió a Papá Noel otro ex Godoy Cruz

En vísperas de Navidad, el Muñeco espera en su árbol los regalos del mercado de pases. Estirado lo de Santino Andino, aparece un nuevo deseo en la cartita.

Por UNO
Marcelo Gallardo quiere a Santino Andino pero tiene un plan B.

Marcelo Gallardo prepara la Navidad mientras mira de reojo el arbolito de River Plate. La carta con los regalos que pretende el Muñeco ya fue enviada hace varios días y ahora el entrenador espera que se le cumplan antes de recibir el 2026. Mientras lo de Santino Andino sigue en espera, aparece en la nómina otro jugador que brilló en Godoy Cruz.

Tadeo Allende es el plan B que tiene Marcelo Gallardo para reforzar su delantera. El atacante que la rompió en Inter Miami de Estados Unidos es la alternativa en caso de que el caso Santino Andino continúe dilatándose. Vencido su préstamo con las Garzas, el delantero deberá volver a Celta de Vigo, dueño de su pase.

tadeo allende
Tadeo Allende la rompió en Inter Miami y se suma a la lista de Marcelo Gallardo.

Con la nueva modalidad de contratación, River Plate intentará conseguir un préstamo con opción de compra. El tema no es fácil: su gran año en Estados Unidos le abre una chance en Celta de Vigo, sumado al interés del propio Inter Miami, que vuelve a la carga para poder retenerlo tras sus 22 goles en 2025.

Confirmados los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, ahora el deseo de Marcelo Gallardo ahora será nutrir la delantera, y ahí, el puesto puede ser para uno de los dos jugadores que tuvieron su explosión en Godoy Cruz: Santino Andino o Tadeo Allende. Veremos si alguno llega en el pedido para Papá Noel.

¿Por qué se demora la llegada de Santino Andino?

Santino Andino es un deseo de Marcelo Gallardo, el tema es que el cambio de representante de última hora modificó la negociación. Tras dejar de ser manejado por Berman (representante del Muñeco y de gran llegada a River Plate), ahora la agencia con la que trabaja el delantero es de Brasil. Las opciones que tiene Santino Andino, además de River Plate, son Bragantino de Brasil y Como de Italia.

