Demorado Santino Andino, Marcelo Gallardo le pidió a Papá Noel otro ex Godoy Cruz

Tadeo Allende es el plan B que tiene Marcelo Gallardo para reforzar su delantera. El atacante que la rompió en Inter Miami de Estados Unidos es la alternativa en caso de que el caso Santino Andino continúe dilatándose. Vencido su préstamo con las Garzas, el delantero deberá volver a Celta de Vigo, dueño de su pase.

tadeo allende Tadeo Allende la rompió en Inter Miami y se suma a la lista de Marcelo Gallardo.

Con la nueva modalidad de contratación, River Plate intentará conseguir un préstamo con opción de compra. El tema no es fácil: su gran año en Estados Unidos le abre una chance en Celta de Vigo, sumado al interés del propio Inter Miami, que vuelve a la carga para poder retenerlo tras sus 22 goles en 2025.