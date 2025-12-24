Comienza el fin de una era: el correo de este país de Europa ya no entregará cartas físicas

Los icónicos buzones rojos que decoraban las esquinas de las ciudades danesas están desapareciendo. Tras operar durante más de 400 años, el servicio postal estatal, PostNord, se prepara para detener definitivamente la distribución de misivas físicas en el país, y será el primero de Europa en hacerlo.
El próximo 30 de diciembre marcará el final de una era para el correo tradicional, ya que la empresa, propiedad conjunta de los gobiernos danés y sueco, dejará de llevar correspondencia a los hogares, aunque mantendrá activa la distribución de paquetes debido al auge del comercio electrónico.
Esta decisión histórica cierra un ciclo que comenzó en 1624 bajo el reinado de Christian IV, quien estableció las primeras nueve rutas postales que conectaban Copenhague con otras localidades. Sin embargo, los tiempos han cambiado drásticamente. La infraestructura física se está desmantelando: desde marzo, se han retirado unos 1.500 buzones. Aquellos en buenas condiciones se venden a particulares por cifras cercanas a los 315 dólares, mientras que las unidades más deterioradas también encuentran compradores, convirtiéndose en piezas de museo domésticas.
El impacto de la digitalización en el correo
La desaparición del servicio de cartas responde a un cambio fundamental en los hábitos de la población. Los ciudadanos daneses cuentan con un sistema nacional de identificación digital y todas las comunicaciones oficiales se realizan por vías electrónicas. Según Kim Pedersen, director general de PostNord en el país, el mercado de las cartas ya no es rentable. Las estadísticas respaldan esta afirmación: el volumen de correspondencia ha caído más de un 90 por ciento desde el año 2000, pasando de 1.400 millones de envíos a menos de 200 millones en la actualidad.
La caída se aceleró en el último año, con un descenso del 30 por ciento en 2024 en comparación con el año anterior. Este desplome reciente se atribuye en parte a la legislación que provocó un aumento significativo en los costos de franqueo, elevando el precio por envío a aproximadamente 4,50 dólares. Ante este escenario, la empresa ha tenido que recortar su plantilla, despidiendo a 1.500 de sus 4.600 empleados para ajustarse a la nueva realidad operativa.
Alternativas para enviar una carta y el futuro del sector
A pesar del cese de operaciones de PostNord en este segmento, los románticos de la escritura a mano o quienes necesiten enviar una carta física tendrán opciones, aunque más limitadas. La empresa privada Dao continuará ofreciendo el servicio, aunque los usuarios deberán acudir a sus tiendas para depositar la correspondencia o pagar una tarifa extra para la recolección a domicilio. Dao planea expandir su presencia y espera aumentar su volumen de 30 a 80 millones de envíos el próximo año, cubriendo el vacío que deja el operador estatal.
El caso de Dinamarca es observado con atención por el resto del mundo. Expertos del mercado sugieren que la nación escandinava actúa como el "canario en la mina", anticipando lo que podría suceder en otros lugares. Servicios postales en Grecia, Canadá y Estados Unidos enfrentan dificultades financieras similares. Mientras PostNord asegura que continuará con las entregas de paquetería en territorio danés y el reparto de cartas en Suecia, la transición danesa marca un precedente sobre cómo la tecnología redefine servicios públicos centenarios.