Comienza el fin de una era: el correo de este país de Europa ya no entregará cartas físicas

El impacto de la digitalización en el correo

La desaparición del servicio de cartas responde a un cambio fundamental en los hábitos de la población. Los ciudadanos daneses cuentan con un sistema nacional de identificación digital y todas las comunicaciones oficiales se realizan por vías electrónicas. Según Kim Pedersen, director general de PostNord en el país, el mercado de las cartas ya no es rentable. Las estadísticas respaldan esta afirmación: el volumen de correspondencia ha caído más de un 90 por ciento desde el año 2000, pasando de 1.400 millones de envíos a menos de 200 millones en la actualidad.

postnord El correo de este país de Europa ahora se limitará a repartir paquetes.

La caída se aceleró en el último año, con un descenso del 30 por ciento en 2024 en comparación con el año anterior. Este desplome reciente se atribuye en parte a la legislación que provocó un aumento significativo en los costos de franqueo, elevando el precio por envío a aproximadamente 4,50 dólares. Ante este escenario, la empresa ha tenido que recortar su plantilla, despidiendo a 1.500 de sus 4.600 empleados para ajustarse a la nueva realidad operativa.

Alternativas para enviar una carta y el futuro del sector

A pesar del cese de operaciones de PostNord en este segmento, los románticos de la escritura a mano o quienes necesiten enviar una carta física tendrán opciones, aunque más limitadas. La empresa privada Dao continuará ofreciendo el servicio, aunque los usuarios deberán acudir a sus tiendas para depositar la correspondencia o pagar una tarifa extra para la recolección a domicilio. Dao planea expandir su presencia y espera aumentar su volumen de 30 a 80 millones de envíos el próximo año, cubriendo el vacío que deja el operador estatal.

El caso de Dinamarca es observado con atención por el resto del mundo. Expertos del mercado sugieren que la nación escandinava actúa como el "canario en la mina", anticipando lo que podría suceder en otros lugares. Servicios postales en Grecia, Canadá y Estados Unidos enfrentan dificultades financieras similares. Mientras PostNord asegura que continuará con las entregas de paquetería en territorio danés y el reparto de cartas en Suecia, la transición danesa marca un precedente sobre cómo la tecnología redefine servicios públicos centenarios.