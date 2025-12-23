Club Med sigue apostando a la nieve y anuncia un nuevo resort en Canadá

Club Med vuelve a poner a la montaña en el centro de su estrategia y confirma una nueva apertura en Norteamérica. Con el lanzamiento de Club Med Tremblant, la marca francesa refuerza su presencia en Canadá y consolida su liderazgo en el segmento de resorts de montaña premium todo incluido, un modelo que ya funciona con fuerza en Europa, Asia y también en América.
La apertura está prevista para diciembre de 2028, justo a tiempo para el inicio de la temporada de esquí, y será el segundo resort de Club Med en Canadá, luego de Club Med Québec Charlevoix, inaugurado en 2021. El nuevo complejo se ubicará a pocos pasos del pueblo de Tremblant, uno de los centros de montaña más reconocidos del continente, dentro de la región de las Laurentianas, en la provincia de Quebec.
Uno de los grandes diferenciales de Club Med Tremblant será su modalidad ski-in / ski-out, que permitirá salir esquiando directamente desde el resort hacia los medios de elevación. Como es habitual en la propuesta de la marca, los pases diarios de esquí estarán incluidos, junto con el acceso a las pistas y las clases.
El diseño del resort estará inspirado en el chalet alpino contemporáneo, combinando un clima relajado con una estética cuidada y elegante. Se proyectan alrededor de 300 habitaciones de alta gama, además de amplios espacios comunes con restaurantes gourmet, bares y áreas sociales, pensadas tanto para familias como para viajeros activos.
Una propuesta pensada para todo el año
Si bien el esquí será el gran protagonista en invierno, Club Med Tremblant apunta a funcionar como un resort de cuatro estaciones, ampliando la experiencia más allá de la nieve.
Durante el invierno, la propuesta incluirá:
- Esquí y snowboard con clases y remontes incluidos
- Actividades de nieve alternativas como caminatas con raquetas y trineos
- Espacios de bienestar y spa para el clásico après-ski
En verano, el foco estará puesto en la vida al aire libre:
- Senderismo y ciclismo de montaña
- Kayak, paddleboard y actividades en lagos
- Excursiones guiadas y deportes outdoor
Familias, bienestar y compromiso ambiental
El nuevo resort mantendrá el fuerte enfoque familiar que caracteriza a Club Med, con Kids Clubs para chicos desde los 4 meses hasta los 17 años, y propuestas específicas según cada franja etaria.
El bienestar también ocupará un lugar central, con spa y áreas inspiradas en la cultura nórdica, que incluirán piscinas, zonas térmicas, yoga y meditación.
En cuanto a sostenibilidad, el proyecto apunta a obtener certificaciones LEED y Green Globe, incorporando criterios ambientales tanto en la construcción como en la operación diaria. Además, Club Med se asociará con Station Mont-Tremblant para potenciar la experiencia de esquí y la escuela para los huéspedes.
Impacto local y visión a largo plazo
El desarrollo de Club Med Tremblant tendrá un impacto económico relevante en la región, con la generación de cientos de puestos de trabajo directos y una integración activa con la comunidad local, a través de proveedores y actividades conjuntas.
Con este anuncio, Club Med no solo amplía su presencia en Canadá, sino que reafirma su apuesta por la montaña y la nieve como productos estratégicos, combinando esquí, confort, experiencia familiar y calidad en uno de los destinos más emblemáticos de América del Norte.