Club Med sigue apostando a la nieve y anuncia un nuevo resort en Canadá

El diseño del resort estará inspirado en el chalet alpino contemporáneo, combinando un clima relajado con una estética cuidada y elegante. Se proyectan alrededor de 300 habitaciones de alta gama, además de amplios espacios comunes con restaurantes gourmet, bares y áreas sociales, pensadas tanto para familias como para viajeros activos.

Una propuesta pensada para todo el año

Si bien el esquí será el gran protagonista en invierno, Club Med Tremblant apunta a funcionar como un resort de cuatro estaciones, ampliando la experiencia más allá de la nieve.

Durante el invierno, la propuesta incluirá:

Esquí y snowboard con clases y remontes incluidos

Actividades de nieve alternativas como caminatas con raquetas y trineos

Espacios de bienestar y spa para el clásico après-ski

En verano, el foco estará puesto en la vida al aire libre:

Senderismo y ciclismo de montaña

Kayak, paddleboard y actividades en lagos

Excursiones guiadas y deportes outdoor

BeFunky-collage (2)

Familias, bienestar y compromiso ambiental

El nuevo resort mantendrá el fuerte enfoque familiar que caracteriza a Club Med, con Kids Clubs para chicos desde los 4 meses hasta los 17 años, y propuestas específicas según cada franja etaria.

El bienestar también ocupará un lugar central, con spa y áreas inspiradas en la cultura nórdica, que incluirán piscinas, zonas térmicas, yoga y meditación.

En cuanto a sostenibilidad, el proyecto apunta a obtener certificaciones LEED y Green Globe, incorporando criterios ambientales tanto en la construcción como en la operación diaria. Además, Club Med se asociará con Station Mont-Tremblant para potenciar la experiencia de esquí y la escuela para los huéspedes.

Impacto local y visión a largo plazo

El desarrollo de Club Med Tremblant tendrá un impacto económico relevante en la región, con la generación de cientos de puestos de trabajo directos y una integración activa con la comunidad local, a través de proveedores y actividades conjuntas.

Con este anuncio, Club Med no solo amplía su presencia en Canadá, sino que reafirma su apuesta por la montaña y la nieve como productos estratégicos, combinando esquí, confort, experiencia familiar y calidad en uno de los destinos más emblemáticos de América del Norte.