La cuenta regresiva hacia los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026 ya está en marcha y vamos conociendo detalles cada día. El más reciente: Mariah Carey fue confirmada como artista principal de la ceremonia de apertura, sumando un condimento de alcance global al inicio del evento.
Mariah Carey abrirá los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Con 53 días por delante para el comienzo de los Juegos, el comité organizador anunció este lunes 15 de diciembre que la cantante estadounidense se presentará el 6 de febrero de 2026 en el estadio San Siro de Milán, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Europa. A sus 56 años, Carey se convierte en la primera artista internacional oficialmente anunciada para la ceremonia inaugural.
Tras la confirmación, la propia Mariah Carey celebró la noticia en redes sociales con un "Ci vediamo a Milano" (Nos vemos en Milán).
Con una carrera que comenzó en 1990, Mariah Carey vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo y ya tiene experiencia en grandes eventos deportivos. Desde el comité organizador explicaron que la elección de Carey responde a su capacidad para “representar plenamente la atmósfera emocional que acompaña la previa de los Juegos”, y destacaron que la música, por su carácter universal, encaja con el eje central de la ceremonia de apertura, que estará atravesada por la idea de armonía.
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026 se desarrollarán en distintos puntos del norte de Italia, combinando grandes centros urbanos con algunas de las sedes alpinas más tradicionales del continente.