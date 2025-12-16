Mariah Carey abrirá los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Con 53 días por delante para el comienzo de los Juegos, el comité organizador anunció este lunes 15 de diciembre que la cantante estadounidense se presentará el 6 de febrero de 2026 en el estadio San Siro de Milán, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Europa. A sus 56 años, Carey se convierte en la primera artista internacional oficialmente anunciada para la ceremonia inaugural.

BeFunky-collage (62)

Tras la confirmación, la propia Mariah Carey celebró la noticia en redes sociales con un "Ci vediamo a Milano" (Nos vemos en Milán).