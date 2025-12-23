Esquí: Schwarz se queda con el gigante de Alta Badia y Odermatt fuera del podio

El resultado en Alta Badia resume a la perfección lo que fue la prueba. Marco Schwarz ganó, Lucas Pinheiro Braathen quedó a las puertas de otra victoria a solo 18 centésimas, mientras que Stefan Brennsteiner quedó tercero a 22.

La segunda manga de Odermatt no le dejará un buen recuerdo. Salió a recuperar, empujó en la parte alta y trató de volver a meterse en la pelea en el sector central, pero el trazado no lo acompañó. Los diseños, más cerrados y menos rápidos que de costumbre, le exigieron una paciencia que no pudo encontrar y quedó a 82 centésimas.

El suizo cortó una racha impresionante: sacando abandonos, no se bajaba del podio en un gigante desde marzo de 2021. Esta vez fue sexto. Sigue siendo el número uno, pero necesita sumar si quiere mantenerse en la lucha del gigante.

La Copa del Mundo sigue y el próximo capítulo ya asoma en Livigno, después del slalom. La temporada avanza y la lucha por el slalom gigante va a dar mucho que hablar en las próximas semanas.