Andorra: todo lo que tenés que saber sobre el primer Mundial FIS de Freeride

Ubicado en los valles del norte de Andorra, entre Francia y España, Ordino Arcalís se ganó su lugar como uno de los grandes templos del freeride en el Pirineo. Desde 2015 viene recibiendo competencias internacionales y construyendo una reputación basada en terreno técnico, nieve confiable y líneas exigentes.

Con orientación mayoritariamente norte, el centro ofrece algunas de las mejores condiciones de nieve de la región.

El sistema de clasificación fue pensado para combinar máximo nivel deportivo con representación global, y está dividido en cinco grupos que completan un total de 66 atletas.

Grupo 1 – Ranking FWT Pro : Los mejores riders del FIS Freeride World Tour 2025 accedieron de manera directa. En caso de bajas, cada federación nacional deberá designar un reemplazo dentro de la misma categoría.

: Los mejores riders del FIS Freeride World Tour 2025 accedieron de manera directa. En caso de bajas, cada federación nacional deberá designar un reemplazo dentro de la misma categoría. Grupo 2 – Cupos continentales : Se asignaron cupos para Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía y Sudamérica, garantizando presencia de todas las regiones clave del freeride mundial.

: Se asignaron cupos para Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía y Sudamérica, garantizando presencia de todas las regiones clave del freeride mundial. Grupo 3 – Cupos de Federaciones Nacionales (NSA) : Catorce riders clasificaron a través de cupos país, destinados a naciones con poca o nula representación previa, definidos a partir de un ranking internacional por países.

: Catorce riders clasificaron a través de cupos país, destinados a naciones con poca o nula representación previa, definidos a partir de un ranking internacional por países. Grupo 4 – Wildcards FIS : Cuatro invitaciones especiales, una por disciplina, fueron otorgadas directamente por FIS Freeride para contemplar situaciones como lesiones, visibilidad mediática o interés estratégico.

: Cuatro invitaciones especiales, una por disciplina, fueron otorgadas directamente por FIS Freeride para contemplar situaciones como lesiones, visibilidad mediática o interés estratégico. Grupo 5 – Wildcard país anfitrión: El último lugar, el 66°, será para un rider local elegido por la Federación Andorrana de Esquí, asegurando la presencia del país anfitrión.

En Andorra competirán 66 atletas en las cuatro categorías oficiales: Ski Hombres, Ski Mujeres, Snowboard Hombres y Snowboard Mujeres, todos representando a sus países y compitiendo bajo bandera nacional.

Los FIS Freeride World Championships Andorra 2026 no son solo un nuevo evento en el calendario. Son la confirmación de que el freeride dejó de ser un “mundo aparte” para ocupar el lugar que hace tiempo se ganó: el de una disciplina grande, con historia, presente y ahora también, campeones mundiales oficiales.