Inicio Nieve esquí
Extensión

A-Basin estira la temporada de esquí gracias a una nevada de último momento

Una nevada inesperada generó sorpresa en Colorado y permite extender la temporada de esquí en A-Basin hasta el 10 de mayo.

Winter News
Por Winter News
A-Basin estira la temporada de esquí gracias a una nevada de último momento
A-Basin estira la temporada de esquí gracias a una nevada de último momento

Cuando todo indicaba que la temporada de esquí ya estaba terminada en Colorado, una tormenta apareció justo a tiempo y cambió los planes. Arapahoe Basin, más conocido como A-Basin, confirmó que seguirá abierto hasta el 10 de mayo después de recibir alrededor de 35 centímetros de nieve durante la última semana, extendiendo la posibilidad de disfrutar del esquí.

Nevadas tardías extienden la temporada de esquí

El centro de esquí había anunciado previamente que el cierre sería el 3 de mayo, pero la nueva nevada le dio una vida extra a una temporada que estuvo marcada por la falta de nieve en gran parte del estado.

“Después de 14 pulgadas de nieve esta semana, decidimos darle a la gente lo que quiere: más tiempo en esta leyenda”, publicaron desde el resort.

BeFunky-collage (27)

La montaña permanecerá cerrada de lunes a jueves y volverá a operar únicamente entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo para un último fin de semana de esquí y snowboard. Los medios Black Mountain Express y Lenawee Express funcionarán en horario habitual: de 9 a 16 el viernes y de 8:30 a 16 el sábado y domingo.

Eso sí: no habrá pistas para principiantes. El terreno habilitado será principalmente para niveles intermedios y avanzados, ideal para quienes quieran aprovechar las últimas bajadas de primavera.

Para los fanáticos de la nieve, una semana más siempre suma. Y A-Basin volvió a demostrar por qué tiene fama de ser uno de los grandes clásicos de la primavera estadounidense.

Embed - Arapahoe Basin Ski Area on Instagram: "CLOSING DAY EXTENDED TO MAY 10 After 14 inches of snow this week, we’ve decided to give the people what they want: MORE TIME AT THE LEGEND! Mother Nature provided and so shall The Basin. Important details We will be closed Monday-Thursday (May 4-7) then reopen Friday-Sunday (May 8-10). $39 lift tickets will be available for our closing weekend. Plus, get your 26/27 A-Basin or Ikon Pass today and start using it as soon as today with Buy Now, Ride Now. Midweek Passes have access all week long. Lifts will spin as usual on this extended weekend (Friday 9-4, Sat/Sun 8:30-4). Live music in the Base Area with @moonstone_quill on Saturday and @donfuego.mp3 on Sunday! Up to 40% off select items at Arapahoe Sports until closing day. There is no beginner terrain at this time."
View this post on Instagram

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar