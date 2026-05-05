A-Basin estira la temporada de esquí gracias a una nevada de último momento

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La montaña permanecerá cerrada de lunes a jueves y volverá a operar únicamente entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo para un último fin de semana de esquí y snowboard. Los medios Black Mountain Express y Lenawee Express funcionarán en horario habitual: de 9 a 16 el viernes y de 8:30 a 16 el sábado y domingo.

Eso sí: no habrá pistas para principiantes. El terreno habilitado será principalmente para niveles intermedios y avanzados, ideal para quienes quieran aprovechar las últimas bajadas de primavera.

Para los fanáticos de la nieve, una semana más siempre suma. Y A-Basin volvió a demostrar por qué tiene fama de ser uno de los grandes clásicos de la primavera estadounidense.