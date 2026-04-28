Chloe Kim, la reina del snowboard, es reconocida por la revista Time

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Lee resaltó la capacidad de Kim para manejar la presión del snowboard olímpico manteniendo siempre su estilo, su personalidad y una enorme confianza. Además, explicó lo importante que resulta verla triunfar como atleta asiático-americana, inspirando a nuevas generaciones que muchas veces no encuentran demasiada representación en el deporte de alto rendimiento.

Pero las distinciones no terminaron ahí. Días después, durante los Laureus World Sports Awards 2026 realizados en Madrid, Kim volvió a quedar entre las grandes figuras de la noche al quedarse con el premio a la Deportista de Acción del Año. Aunque no estuvo presente en la ceremonia, su nombre fue uno de los más celebrados del evento.

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La gala, realizada en el Palacio de Cibeles, tuvo como conductores a Novak Djokovic y a la estrella del freeski Eileen Gu. También fueron distinguidos deportistas como Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka y Rory McIlroy, mientras que la histórica Nadia Comneci recibió un premio a la trayectoria.

Para Kim, este tercer Laureus tiene un valor importantísimo. La estadounidense ya es la segunda atleta más premiada en la historia de esta categoría, solamente detrás del surfista Kelly Slater, que tiene cuatro estatuillas.

Y todo esto llega después de otra temporada impresionante. En marzo se consagró campeona mundial en Engadin y luego disputó los Juegos Olímpicos de Invierno de Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 buscando un histórico tercer oro consecutivo en halfpipe. Finalmente se quedó con la medalla de plata detrás de la surcoreana Gaon Choi, aunque igualmente logró otro récord: convertirse en la snowboarder femenina más exitosa de la historia olímpica del halfpipe, con dos oros y una plata.