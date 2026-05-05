Crans-Montana: del drama a un conflicto inesperado entre Italia y Suiza

BeFunky-collage (26)

El conflicto entre Italia y Suiza escala por las facturas médicas

La respuesta desde Roma fue inmediata. El canciller Antonio Tajani fue claro: Italia no va a pagar. La postura oficial apunta directamente a los responsables del lugar donde ocurrió el incendio y a la falta de controles de seguridad, marcando que no existe responsabilidad italiana en lo sucedido. Incluso remarcan un principio de reciprocidad, recordando que Italia asistió a ciudadanos suizos durante la emergencia y colaboró en los operativos de rescate en las primeras horas tras la tragedia.

Lo que ya era una historia trágica por sí sola hoy se transforma en un caso atravesado por la burocracia y la tensión entre países.

Mientras tanto, las familias quedan en el medio de una discusión que excede lo administrativo y que suma incertidumbre a una situación ya de por sí dolorosa.