Esquí: Robinson se lleva St. Moritz y gana el primer Super-G de la temporada

El segundo lugar fue para la francesa Romane Miradoli, que quedó a apenas 0,08 segundos. Había sido un poco más rápida en el tramo inicial, pero fue cediendo terreno con el correr del recorrido. El podio lo completó Sofia Goggia, tercera, a 0,19 segundos de la ganadora. La italiana volvió a rendir muy bien en St. Moritz, una pista donde ya había ganado en 2020, 2022 y 2023. “Fue una bajada muy sólida, pero sé que puedo dar mucho más”, dijo Goggia.

A un paso quedó Lindsey Vonn, cuarta, también a solo 0,08 segundos del tercer puesto. Perdió algo de tiempo en el sector técnico, pero cerró con uno de los parciales finales más rápidos del día. Su presencia tuvo un valor especial: la carrera marcó el primer evento de Copa del Mundo con Vonn y Mikaela Shiffrin compitiendo juntas desde 2019.

Justamente Mikaela Shiffrin fue una de las grandes atracciones. Largó con el dorsal 31 en su primer Super-G en casi dos años, ya que no competía en la disciplina desde Val d’Isère 2023. Venía bajando con solidez y ritmo de top 10, pero se pasó la anteúltima puerta, muy cerca de la llegada, y terminó abandonando.

Post carrera, Vonn valoró el regreso de Shiffrin al Super-G: “Estoy segura de que no es fácil volver después de una lesión. Se la vio sólida y con una buena mentalidad, y es genial tenerla de vuelta”.