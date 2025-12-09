Esquí: Odermatt dominó Beaver Creek y volvió a mandar en el Gigante

“Es muy especial”, dijo después. “Ya ganar el Downhill acá era importante en mi lista y además este Gigante me faltaba, lo quería”. Con este triunfo, quedó empatado en lo más alto de la clasificación de la disciplina junto al austríaco Stefan Brennsteiner, ganador de la semana pasada.

La gran revelación del día fue Alex Vinatzer. El italiano, que venía décimo tras la primera manga, hizo una segunda bajada impecable y se metió en su primer podio de Gigante con un segundo puesto.

BeFunky-collage (4)

En tanto, Henrik Kristoffersen completó el podio y sumó su cuarto top 3 en las últimas cinco carreras de Gigante. Con este resultado, el noruego quedó tercero en la clasificación general de Gigante, justo por delante de Vinatzer.

Para Odermatt fue un finde redondo: ganó el Downhill, fue quinto en el Super G y ahora sumó el Gigante. Una señal más de por qué es el nombre más fuerte del esquí alpino actual.