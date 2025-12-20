La flota fantasma que preocupa a toda Europa y se ha vuelto experta en evitar controles

En el caso de Rusia, la flota fantasma fue contratada para poder enfrentar las sanciones contra el sector energético y la prohibición de prestar servicios que permitan el transporte marítimo de petróleo.

La idea de la Unión Europea era frenar las exportaciones de petróleo que son vitales para Rusia y allí, en ese momento, fue que este país recurrió a la llamada flota fantasma, que consiste en diferentes barcos, entre ellos petroleros, a lo que el país ofrece sus propios seguros.

"Estos petroleros representan el 90% de las exportaciones de crudo y el 36% de los envíos de productos petrolíferos" desde Rusia, según el Instituto KSE de la Escuela de Economía de Kiev.

La sanción contra la flota fantasma consiste en sumar 41 de esos buques a la lista de sanciones marítimas y así impedir que estos barcos sigan operando fuera de los mecanismos de transparencia y evitando todo tipo de control internacional.

Con esta nueva sanción, ya sin casi 600 los buques que están bajo las siguientes medidas y que tienen que ver con el uso de Rusia sobre la flota fantasma: