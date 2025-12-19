Gana un viaje a Europa: cómo participar del sorteo que realiza este famoso shopping

Un gran sorteo con viaje incluido

Patio Bullrich anunció en su Instagram el "Christmas Rush: carrera de compras". "Acumulá tus compras y ganá un calendario de adviento", señalan desde el shopping. Y detallan: "Del 1 al 23 de diciembre, sumá puntos presentado tus facturas de compras en el concierge de Patio Bullrich. Comprando en las marcas adheridas duplicas puntos".

Los tres clientes con mayores puntajes ganan:

Primer premio: calendario de adviento + pasaje Air Europa

Segundo & tercer premio: calendario de adviento con 24 regalos exclusivos

En uno de los videos difundidos en sus redes, desde el shopping muestran algunos de los regalos: uno de ellos es una billetera Chiara de Boken, un brazalete de Pandora, aros de Les Nereides, una cartera Pasticcino de Max Mara y una vela aromática de Rapsodia, entre otros. "

Desde su página de Instagran, el shopping redirecciona en uno de sus posteos a las bases y condiciones de este concurso. Allí, detalla cómo participar y qué tener en cuenta.