Gana un viaje a Europa: cómo participar del sorteo que realiza este famoso shopping

Una gran moda que ha llegado al país son los calendarios de Adviento y muchas personas lo compran. Pero un shopping tomó una gran iniciativa y sorteará uno junto a un gran viaje a Europa. A continuación te contaremos todos los detalles sobre este sorteo y qué debes hacer para participar.
Qué son los calendarios de Adviento
Los calendarios de Adviento son una tradición navideña que cuenta los días hasta la Navidad (del 1 al 24 de diciembre), abriendo una "ventanita" o compartimento cada día para encontrar una pequeña sorpresa, como chocolates, juguetes o productos de belleza, haciendo la espera más emocionante y manteniendo vivo el espíritu festivo, evolucionando desde antiguas tradiciones luteranas alemanas.
Esta tradición se ha extendido en algunos sitios a eventos diarios durante los días de la temporada, y a veces en toda una temporada de ofertas, desde negocios físicos a ventas en línea; para algunos negocios, sus campañas anuales más destacadas se llevan a cabo en estas fechas (cabe notar que se trata de lugares que normalmente no celebran la tradición de los Reyes Magos).
Un gran sorteo con viaje incluido
Patio Bullrich anunció en su Instagram el "Christmas Rush: carrera de compras". "Acumulá tus compras y ganá un calendario de adviento", señalan desde el shopping. Y detallan: "Del 1 al 23 de diciembre, sumá puntos presentado tus facturas de compras en el concierge de Patio Bullrich. Comprando en las marcas adheridas duplicas puntos".
Los tres clientes con mayores puntajes ganan:
- Primer premio: calendario de adviento + pasaje Air Europa
- Segundo & tercer premio: calendario de adviento con 24 regalos exclusivos
En uno de los videos difundidos en sus redes, desde el shopping muestran algunos de los regalos: uno de ellos es una billetera Chiara de Boken, un brazalete de Pandora, aros de Les Nereides, una cartera Pasticcino de Max Mara y una vela aromática de Rapsodia, entre otros. "
Desde su página de Instagran, el shopping redirecciona en uno de sus posteos a las bases y condiciones de este concurso. Allí, detalla cómo participar y qué tener en cuenta.