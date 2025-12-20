Nacho Fernández se despidió de River con un mensaje emotivo y anunció su vuelta a Gimnasia La Plata

Ignacio Fernández, uno de los históricos de River que se desvincularon al finalizar la temporada, publicó un emotivo mensaje de despedida en el que dejó claro que su futuro está en Gimnasia La Plata.
"Hoy toca despedirme del club que me dio más alegrías de las que me hubiese imaginado", dijo Nacho en sus redes sociales.
"Son sentimientos encontrados, de tristeza por no haberme podido despedir como marca la historia de River, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado y con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final", dijo el mediocampista quien cumplirá 36 años en enero próximo.
Ganador de 10 títulos en River, incluida la Copa Libertadores del 2018, Fernández también dijo sentir "felicidad porque junto con todos mis compañeros dejamos una huella imborrable que va a quedar en la historia!!".
Protagonista de 315 partidos y autor de 42 goles con la banda roja, Nacho Fernández agradeció "a todos los dirigentes y cuerpo técnico por haber confiado en mi y a toda la gente por el cariño que recibí en mis dos etapas en el club. Sin dudas se robaron una gran parte de mi corazón y el de mi familia!!".
Para el final Nacho dejó en claro que volverá a Gimnasia La Plata, su club entre 2010 y 2015: "Los voy a extrañar pero me toca volver a casa..los quiero mucho!!".
El talentoso futbolista llegó al Lobo platense en 2005, debutó en Primera en 2010 y acumuló 116 partidos y 17 goles antes de ser vendido a River.