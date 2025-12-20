Nacho Fernández se despidió de River con un mensaje emotivo y anunció su vuelta a Gimnasia La Plata

Ganador de 10 títulos en River, incluida la Copa Libertadores del 2018, Fernández también dijo sentir "felicidad porque junto con todos mis compañeros dejamos una huella imborrable que va a quedar en la historia!!".

nacho 2

Protagonista de 315 partidos y autor de 42 goles con la banda roja, Nacho Fernández agradeció "a todos los dirigentes y cuerpo técnico por haber confiado en mi y a toda la gente por el cariño que recibí en mis dos etapas en el club. Sin dudas se robaron una gran parte de mi corazón y el de mi familia!!".

Nacho Fernández vuelve a Gimnasia La Plata

Para el final Nacho dejó en claro que volverá a Gimnasia La Plata, su club entre 2010 y 2015: "Los voy a extrañar pero me toca volver a casa..los quiero mucho!!".

El talentoso futbolista llegó al Lobo platense en 2005, debutó en Primera en 2010 y acumuló 116 partidos y 17 goles antes de ser vendido a River.