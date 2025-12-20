Dybala fue titular en la Roma ante Juventus y su pase a Boca, por ahora, parece estar lejos

Paulo Dybala fue titular en la derrota de la Roma ante la Juventus por la fecha 16 de la Serie A y la posibilidad de que pase a Boca está un poco más lejos de concretarse.
En Turín, el cordobés fue ovacionado por lo hinchas de su ex club, pero ni él ni Matías Soulé pudieron evitar que su equipo pierda 2 a 1 ante la Vecchia Signora.
El portugués Francisco Conceicao y el belga Lois Openda marcaron los tantos de Juventus y el gol del descuento romano lo hizo Tommaso Baldanzi.
Roma está 4to. en la Serie A de Italia con 30 puntos y un partido más que Inter (33), Milan (32) y Napoli (31), mientras que Juventus quedó 5to. con 29 unidades.
La posibilidad de que Paulo Dybala pase a Boca en enero parece estar descartada por cuanto implicaría la rescisión de su contrato con la Roma.
Además, su suegra, la actriz Catherine Fulop, reveló en una entrevista que viajará próximamente a Italia porque en marzo nacerá en Italia el primer hijo del futbolista y la cantante Oriana Sabatini.