Dybala fue titular en la Roma ante Juventus y su pase a Boca, por ahora, parece estar lejos

Roma está 4to. en la Serie A de Italia con 30 puntos y un partido más que Inter (33), Milan (32) y Napoli (31), mientras que Juventus quedó 5to. con 29 unidades.

Embed - LA VECCHIA SIGNORA DERROTÓ A LA ROMA EN UN PARTIDAZO EN TURÍN | Juventus 2-1 Roma | RESUMEN

Dybala, un poco más lejos de Boca

La posibilidad de que Paulo Dybala pase a Boca en enero parece estar descartada por cuanto implicaría la rescisión de su contrato con la Roma.

Además, su suegra, la actriz Catherine Fulop, reveló en una entrevista que viajará próximamente a Italia porque en marzo nacerá en Italia el primer hijo del futbolista y la cantante Oriana Sabatini.