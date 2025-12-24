Cómo mejorar la tierra del árbol de jade y que crezca rápido en verano

La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.

Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: cómo mejorar la tierra y hacer que crezca más rápido en verano

De acuerdo a quienes más saben de jardinería de Cactus and Succulent Society of America, la Crassula ovata es una planta que se ve muy potenciada en verano y primavera por las condiciones climáticas. El árbol de jade no necesita solo de agua para poder estar saludable, sino que también debe y puede potenciarse a través de la tierra.

Existe una forma de estimular a nuestro árbol de jade durante el verano, trabajando exclusivamente con la tierra de la planta, aunque deberemos realizar otras tareas complementarias y de esta manera hacer que crezca más rápida. Las recomendaciones son las siguientes: