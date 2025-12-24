Aquella persona que cuenta con un árbol de jade en su casa, sabe que tiene una planta que es perfecta para la decoración del interior hogareño, pero también una suculenta que necesita cuidados mínimos para poder mantenerse fuerte y sana. Además, está vinculada fuertemente a las filosofías energéticas, especialmente al Feng Shui.
Cómo mejorar la tierra del árbol de jade y que crezca rápido en verano
El árbol de jade puede estimularse, y de esa manera lograr que en verano, su crecimiento sea mucho mayor, pero hay trabajar la tierra de una forma especial
Las estaciones donde las temperaturas son más elevadas son muy positivas para el desarrollo del árbol de jade, pero hay formas de estimular la planta aún más, y que su crecimiento doble la velocidad, y la resistencia de la suculenta. Existe una manera en especial de trabajar la tierra de la planta, y que esta se vea tan beneficiada, que crezca más rápido en verano.
Por qué el verano y la primavera son tan positivos para el árbol de jade
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: cómo mejorar la tierra y hacer que crezca más rápido en verano
De acuerdo a quienes más saben de jardinería de Cactus and Succulent Society of America, la Crassula ovata es una planta que se ve muy potenciada en verano y primavera por las condiciones climáticas. El árbol de jade no necesita solo de agua para poder estar saludable, sino que también debe y puede potenciarse a través de la tierra.
Existe una forma de estimular a nuestro árbol de jade durante el verano, trabajando exclusivamente con la tierra de la planta, aunque deberemos realizar otras tareas complementarias y de esta manera hacer que crezca más rápida. Las recomendaciones son las siguientes:
- La tierra debe ser oxigenada, dejando que el agua fluya y las raíces puedan expandirse. Por eso hay que preparar una mezcla de tierra compuesta por un 40% de tierra orgánica, 40% de minerales como piedra pómez, 20% de arena gruesa, y tal vez potenciarla con un poco de humus de lombriz.
- Usa palitos como los de sushi y plántalos en distintos puntos de la maceta, así el oxígeno llega a las raíces.
- Que le dé sol directo hasta las 11 de la mañana, luego del mediodía, regrésala adentro de casa.
- Esperar a que la tierra se seque por completo para hacer un riego abundante, hasta que el agua salga por los agujeros de la maceta.
- Usa un fertilizante líquido para suculentas una vez al mes-