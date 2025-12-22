El árbol de Jade se convirtió en una de las plantas más importantes y famosas en todo el 2025, potenciada por la fama que se ganó en las redes sociales. Estamos hablando de una suculenta que no necesita de muchos cuidados para mantenerse en óptimas condiciones, y que además, se la considero una opción perfecta para decorar de manera natural el interior del hogar.
Por qué el árbol de jade no debe estar contra la ventana en primavera
Aquellos que más saben sobre jardinería aseguran que este sitio de la casa, puntualmente en primavera, no debe ser ocupado por el árbol de Jade
Al tratarse de una planta de interior, muchos creen que el árbol de Jade puede ocupar cualquier espacio dentro de casa, pero esto no es así porque deben darse algunas condiciones necesarias para el cuidado de su salud. Los expertos en jardinería revelaron los motivos por el cual está suculenta no debe estar ubicada al lado de una ventana en primavera.
Por qué la primavera es tan positiva para el árbol de jade
Los expertos en jardinería cada vez recomiendan más que las personas se animen a comprar un árbol de jade para decorar el interior de casa. Esto se debe a que se trata de una planta que necesita de cuidados mínimos, que es superestética, y que además, si eres seguidor del Feng Shui, está muy vinculada a las energías.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de Jade: por qué no debe estar colocada al lado de la ventana en primavera
Los expertos en jardinería de Infoplant dieron a conocer que 2 de los principales puntos de cuidado que se debe tener con el árbol de Jade se centran tanto en el tiempo de exposición al sol y también el evitar las corrientes con temperaturas muy marcadas. En primavera la temperatura sube, y el tiempo de la planta bajo la luz directa del sol, puede ser letal.
La explicación de por qué el árbol de jade no debe estar colocado al lado de una ventana en plena primavera es justamente esa. El vidrio está expuesto durante todo el día a la luz directa del sol y esto termina generando que se caliente y transmita este calor. Además, los rayos del sol impactan de manera directa en esta suculenta, provocando quemaduras en sus hojas.
La recomendación es que si la planta va a ocupar este espacio durante la primavera, o si queremos sacar el árbol de Jade al sol, es hacerlo con el sol de la mañana, ya que es menos fuerte. No debe excederse a las 12 del mediodia.