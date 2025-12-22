Por qué el árbol de jade no debe estar contra la ventana en primavera

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de Jade: por qué no debe estar colocada al lado de la ventana en primavera

Los expertos en jardinería de Infoplant dieron a conocer que 2 de los principales puntos de cuidado que se debe tener con el árbol de Jade se centran tanto en el tiempo de exposición al sol y también el evitar las corrientes con temperaturas muy marcadas. En primavera la temperatura sube, y el tiempo de la planta bajo la luz directa del sol, puede ser letal.

La explicación de por qué el árbol de jade no debe estar colocado al lado de una ventana en plena primavera es justamente esa. El vidrio está expuesto durante todo el día a la luz directa del sol y esto termina generando que se caliente y transmita este calor. Además, los rayos del sol impactan de manera directa en esta suculenta, provocando quemaduras en sus hojas.

La recomendación es que si la planta va a ocupar este espacio durante la primavera, o si queremos sacar el árbol de Jade al sol, es hacerlo con el sol de la mañana, ya que es menos fuerte. No debe excederse a las 12 del mediodia.