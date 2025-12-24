La respuesta viral de Maravilla Martínez sobre su posible llegada a Boca

El video continúa con el hombre lamentandose que Maravilla no juegue en el Xeneize quien agrega un mensaje para Juan Román: "Riquelme, este es el 9 de Boca, pero bueno vos nunca querés poner la plata. Vale caro, es el mejor".

Y fue ahí cuando el jugador de Racing acotó: "122", lo que despertó la risa de su amigo quien acotó: "122 tenés que poner, olvidáte".

La respuesta de MARAVILLA MARTÍNEZ a un hincha de Boca.



"Estoy tratando de convencerlo de ir a Boquita, pero me dice que no", dijo resignado el Bostero mientras el goleador se reía de fondo usando un short de RACING. pic.twitter.com/dCDP6bGraq — Data Racing (@DataRacingOK) December 23, 2025

Tras lo que sucedió con Maximiliano Salas y River, quienes pagaron una cláusula de rescisión de 9.2 millones de dólares, Diego Milito y la dirigencia de Racing decidió blindar a Maravilla Martínez y le colocaron una cláusula de 122 millones de dólares.

Por lo tanto, quien quiera hacerse con los servicios del delantero deberá pagar esa cifra. Sin embargo, el objetivo de Maravilla es retirarse en el club de Avellaneda.

El posteo de Maravilla Martínez para los hinchas de Racing

Ante estos rumores y tras la viralización del video el delantero se expresó en las redes sociales con un mensaje muy especial para el hincha de Racing.

Fue así que publicó una imágen donde se lo ve besando el escudo de la Academia y escribió: "Primer y último escudo que beso. Gracias Racing".

Maravilla Martínez La historia de Maravilla Martínez en Instagram donde promete "lealtad".

En 94 partidos Adrían Martínez convirtió 52 goles y repartió 12 asistencias, además ganó la Copa Sudamericana 2024 (donde se consagró como goleador del torneo con 10 tantos) y la Recopa Sudamericana 2025.