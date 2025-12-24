Inicio Ovación Fútbol Maravilla Martínez
La respuesta viral de Maravilla Martínez sobre su posible llegada a Boca

Los equipos argentinos están cerrando las incorporaciones de cara a la próxima temporada y Maravilla Martínez es una de las joyitas del mercado

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso
Maravilla Martínez le dejó un mensaje a los hinchas de la Academia.

En el mercado de pases anterior se desató la polémica cuando River decidió incorporar a Maximiliano Salas, quien militaba en Racing Club y aceptó la propuesta del Millonario. En esta oportunidad, nuevamente una de las estrellas de la Academia está en la mira de todos: Maravilla Martínez.

Así surgieron los rumores de que la historia protagonizada con Salas podría repetirse con otro delantero del equipo dirigido por Gustavo Costas, quien fue vinculado con Boca Juniors. Sin embargo, fue el propio jugador quien se expresó al respecto.

Maravilla-Martínez.jpg
Maravilla Martínez renovó contrato hasta 2028.

La respuesta viral de Maravilla Martínez sobre su posible llegada a Boca

En las últimas horas se hizo viral un video de Maravilla Martínez - que tenía puesto un pantalón de Racing - compartiendo con un amigo hincha de Boca que manifestó que estaba "haciendo todo lo posible para convencerlo de jugar en Boquita, pero me dice que no".

El video continúa con el hombre lamentandose que Maravilla no juegue en el Xeneize quien agrega un mensaje para Juan Román: "Riquelme, este es el 9 de Boca, pero bueno vos nunca querés poner la plata. Vale caro, es el mejor".

Y fue ahí cuando el jugador de Racing acotó: "122", lo que despertó la risa de su amigo quien acotó: "122 tenés que poner, olvidáte".

Tras lo que sucedió con Maximiliano Salas y River, quienes pagaron una cláusula de rescisión de 9.2 millones de dólares, Diego Milito y la dirigencia de Racing decidió blindar a Maravilla Martínez y le colocaron una cláusula de 122 millones de dólares.

Por lo tanto, quien quiera hacerse con los servicios del delantero deberá pagar esa cifra. Sin embargo, el objetivo de Maravilla es retirarse en el club de Avellaneda.

El posteo de Maravilla Martínez para los hinchas de Racing

Ante estos rumores y tras la viralización del video el delantero se expresó en las redes sociales con un mensaje muy especial para el hincha de Racing.

Fue así que publicó una imágen donde se lo ve besando el escudo de la Academia y escribió: "Primer y último escudo que beso. Gracias Racing".

Maravilla Martínez
La historia de Maravilla Martínez en Instagram donde promete

En 94 partidos Adrían Martínez convirtió 52 goles y repartió 12 asistencias, además ganó la Copa Sudamericana 2024 (donde se consagró como goleador del torneo con 10 tantos) y la Recopa Sudamericana 2025.

