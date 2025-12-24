Según el pronóstico de MeteoRed la Navidad 2025 será calurosa y mayormente soleada, con temperaturas que alcanzarán los 36°C. Solo el sábado 27 de diciembre presenta probabilidad de lluvia leve. Las condiciones serán ideales para celebraciones al aire libre durante toda la semana festiva
Pronóstico definitivo de Navidad: llegan precipitaciones y temperaturas elevadas
Temperaturas elevadas llegan en esta Navidad del 2025, según el pronóstico. Sigue leyendo para conocer los detalles
El tiempo en Navidad
La Navidad 2025 llegará con temperaturas elevadas y cielo mayormente despejado, según el pronóstico actualizado del sitio meteorológico MeteoRed. Para aquellos que planean celebraciones al aire libre o reuniones familiares, las condiciones climáticas serán favorables durante esta fecha tan especial del calendario.
El día de hoy, 24 de diciembre, la jornada se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 21°C de mínima y los 31°C de máxima. Los vientos se mantendrán moderados, con ráfagas que alcanzarán entre 22 y 51 km/h, lo que proporcionará algo de alivio frente al calor característico de esta época del año en la región.
Para el 25 de diciembre, día de Navidad, MeteoRed pronostica condiciones ideales con cielo completamente despejado. Las temperaturas se mantendrán en niveles similares, con una mínima de 20°C y una máxima que podría llegar a los 36°C durante las horas centrales del día. Los vientos serán más suaves, con velocidades entre 17 y 41 km/h, creando un ambiente perfecto para disfrutar de las tradicionales comidas navideñas tanto en espacios interiores como exteriores.
Cómo sigue la semana
El viernes 26 de diciembre mantendrá la tendencia soleada, aunque con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la jornada. Las temperaturas seguirán siendo elevadas, oscilando entre 21°C y 36°C, mientras que el viento presentará velocidades de 18 a 40 km/h. Será un día excelente para quienes deseen aprovechar los espacios al aire libre o realizar paseos con la familia.
El sábado 27 de diciembre marca un cambio en el patrón climático, siendo el único día del período con probabilidad de precipitaciones. MeteoRed indica un 40% de probabilidad de lluvia, con acumulaciones esperadas de apenas 0.4 mm. Las temperaturas descenderán levemente, con una mínima de 23°C y una máxima de 31°C.
El domingo 28 de diciembre retorna la estabilidad climática con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán de 20°C a 35°C. Los vientos disminuirán su intensidad, registrando velocidades de 13 a 39 km/h.