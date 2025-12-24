Pronóstico definitivo de Navidad: llegan precipitaciones y temperaturas elevadas

Para el 25 de diciembre, día de Navidad, MeteoRed pronostica condiciones ideales con cielo completamente despejado. Las temperaturas se mantendrán en niveles similares, con una mínima de 20°C y una máxima que podría llegar a los 36°C durante las horas centrales del día. Los vientos serán más suaves, con velocidades entre 17 y 41 km/h, creando un ambiente perfecto para disfrutar de las tradicionales comidas navideñas tanto en espacios interiores como exteriores.

Cómo sigue la semana

El viernes 26 de diciembre mantendrá la tendencia soleada, aunque con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la jornada. Las temperaturas seguirán siendo elevadas, oscilando entre 21°C y 36°C, mientras que el viento presentará velocidades de 18 a 40 km/h. Será un día excelente para quienes deseen aprovechar los espacios al aire libre o realizar paseos con la familia.

El sábado 27 de diciembre marca un cambio en el patrón climático, siendo el único día del período con probabilidad de precipitaciones. MeteoRed indica un 40% de probabilidad de lluvia, con acumulaciones esperadas de apenas 0.4 mm. Las temperaturas descenderán levemente, con una mínima de 23°C y una máxima de 31°C.

El domingo 28 de diciembre retorna la estabilidad climática con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán de 20°C a 35°C. Los vientos disminuirán su intensidad, registrando velocidades de 13 a 39 km/h.