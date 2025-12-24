El puente que conecta América Latina con Estados Unidos y mueve miles de millones al año

Según The Port of Baltimore se calcula que cerca del 40% del comercio terrestre entre México y Estados Unidos pasa por aquí, lo que lo convierte en uno de los cruces fronterizos más estratégicos del continente. La actividad no se detiene, los conductores, las empresas de transporte, los agentes aduanales y las familias que dependen de este flujo económico son parte de una coreografía diaria que mantiene vivas economías enteras.

Puente (2)

Pero este puente no solo mueve mercancías. Las remesas que millones de latinoamericanos envían desde Estados Unidos a sus familias atraviesan rutas físicas y digitales que, de algún modo, también pasan por estas ciudades fronterizas. Cada envío es un recordatorio de vínculos, de historias que conectan hogares distantes con la promesa de un futuro más estable.

Existen otros cruces importantes que complementan este tejido: