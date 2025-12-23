El puente que transformó a China y la llevó a convertirse en superpotencia: la columna vertebral del país

El Puente del Yangtsé en Nankín, inaugurado en 1968, fue mucho más que una infraestructura de transporte. Se convirtió en el primer gran puente moderno construido íntegramente con tecnología, materiales y mano de obra china. En un contexto de aislamiento internacional, la obra simbolizó autosuficiencia, capacidad técnica y determinación política. Fue la demostración concreta de que el país podía diseñar y ejecutar proyectos de escala monumental sin depender del exterior.

Como es este puente único de China

Según el China Daily, su construcción requirió la intervención de cientos de miles de trabajadores durante ocho años, con una inversión de 280 millones de yuanes (41,79 millones de dólares), una cantidad enorme en aquel entonces.

Sus características técnicas reflejan esa ambición. Con más de 1.500 metros de longitud, el puente cuenta con una estructura de doble nivel, el nivel inferior destinado al ferrocarril y el superior al tránsito vehicular. Esta combinación permitió integrar dos sistemas clave de transporte en una sola obra, optimizando tiempos y flujos logísticos. Además, su diseño contempló la navegación fluvial, permitiendo el paso continuo de grandes embarcaciones por el Yangtsé, el río más transitado del planeta Tierra.

El impacto fue inmediato y profundo. El comercio interno se aceleró, los costos de transporte se redujeron y regiones enteras comenzaron a integrarse a la economía nacional. El puente sentó las bases de una red de infraestructura que luego incluiría autopistas, trenes de alta velocidad y megaproyectos energéticos.