Santino Andino: la oferta de River, qué esperan desde Godoy Cruz y los clubes que lo quieren

El mendocino tomó la decisión de interrumpir el vínculo para asociarse a una de las empresas más importantes de Brasil: Roc Nation Sports. Entre otros jugadores destacados, además de deportistas de la NBA, NFL y MLB, tienen en su agencia a Vinicius Júnior.

La oferta de River por Santino Andino

Ante esta panorama la dirigencia de River, encabezada por Stéfano Di Carlo, envió la primera oferta formal a las oficinas de José Mansur, flamante presidente de Godoy Cruz, quien el pasado sábado (13 de diciembre), se impuso en las elecciones.

La misma consta de la suma de 5.000.000 de dólares por el 80% del pase del juvenil que fue subcampeón del mundo con la Selección argentina Sub 20. Pese a esto, desde el Expreso aguardan que la nueva agencia que maneja la carrera del futbolista acerque una propuesta con destino europeo. Uno de los clubes que estaría interesado en poder contratar sus servicios es el Como de Italia, donde juega Nico Paz.

Desde Brasil también posaron sus ojos en él y, como suele suceder en este tipo de negociaciones, se espera que enero haya una resolución concreta con respecto al futuro de Santino Andino. Eso sí, es muy difícil que el Chulu siga vistendo la camiseta de Godoy Cruz en la Primera Nacional.

Embed - Roc Nation Sports Brazil en Instagram: "Bienvenido a la família, @santinoandino #Welcome | #RocFam Welcome to the family, @santinoandino " View this post on Instagram

El mensaje de Andino en sus redes

Con un video publicado en sus redes sociales, en colaboración con la agencia brasilera, Santino Andino le confirmó al mundo su decisión. En el audiovisual se pueden ver sus goles a Atlético Mineiro y Gremio por Copa Sudamericana.

Sobre el final, con el mate en la mano y la camiseta de la Selección argentina sobre su hombro, el Chulu expresó: "¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estoy acá para contarles que estoy muy contento de sumarme a la familia de Roc Nations. ¡Vamos, Roc!".