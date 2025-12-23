Inicio Ovación Fútbol Santino Andino
Santino Andino: la oferta de River, qué esperan desde Godoy Cruz y los clubes que lo quieren

Santino Andino es una de las figuras de Godoy Cruz y su futuro podría estar lejos del Tomba. Además de la oferta de River, hay otros clubes interesados en él

Fabián Salamone
Santino Andino está en carpeta de River, un club italiano y otro brasilero.

Santino Andino fue, por lejos, el punto más alto de Godoy Cruz en una temporada para el olvido. Como era de esperarse tras su gran desempeño, el Chulu se posicionó en la mira de equipos importantes. Uno de ellos es River, quien ya realizó la primera oferta por la joya del Tomba.

Y si bien desde hace tiempo se habla que el crack podría convertirse en nuevo jugador del Millonario, hubo un evento que alteró los planes: el hombre de 20 años cambió de representante y esto obligó a cambiar de planes.

Mientras espera conocer su futuro, Santino Andino se entrena en Godoy Cruz.

Santino Andino tenía como agente a Hernán Berman (quien también trabaja con Marcelo Gallardo y otros jugadores de River). Esto allanaba el camino para que hubiese un acuerdo entre las partes.

El mendocino tomó la decisión de interrumpir el vínculo para asociarse a una de las empresas más importantes de Brasil: Roc Nation Sports. Entre otros jugadores destacados, además de deportistas de la NBA, NFL y MLB, tienen en su agencia a Vinicius Júnior.

La oferta de River por Santino Andino

Ante esta panorama la dirigencia de River, encabezada por Stéfano Di Carlo, envió la primera oferta formal a las oficinas de José Mansur, flamante presidente de Godoy Cruz, quien el pasado sábado (13 de diciembre), se impuso en las elecciones.

La misma consta de la suma de 5.000.000 de dólares por el 80% del pase del juvenil que fue subcampeón del mundo con la Selección argentina Sub 20. Pese a esto, desde el Expreso aguardan que la nueva agencia que maneja la carrera del futbolista acerque una propuesta con destino europeo. Uno de los clubes que estaría interesado en poder contratar sus servicios es el Como de Italia, donde juega Nico Paz.

Desde Brasil también posaron sus ojos en él y, como suele suceder en este tipo de negociaciones, se espera que enero haya una resolución concreta con respecto al futuro de Santino Andino. Eso sí, es muy difícil que el Chulu siga vistendo la camiseta de Godoy Cruz en la Primera Nacional.

El mensaje de Andino en sus redes

Con un video publicado en sus redes sociales, en colaboración con la agencia brasilera, Santino Andino le confirmó al mundo su decisión. En el audiovisual se pueden ver sus goles a Atlético Mineiro y Gremio por Copa Sudamericana.

Sobre el final, con el mate en la mano y la camiseta de la Selección argentina sobre su hombro, el Chulu expresó: "¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estoy acá para contarles que estoy muy contento de sumarme a la familia de Roc Nations. ¡Vamos, Roc!".

