Ganó todo con Boca y reveló que otro deporte "me salvó de pegarme un palo con la moto"

"Andaba sin casco, en ojotas y remerita. Me fui a Puebla y como no tenía muebles en la casa la metía en la recepción. Andaba en moto todo el tiempo. Venía del secuestro de mi viejo y no me importaba nada. Andaba sin casco y le daba (velocidad) hasta que podía", sumó.

Acotando mayores detalles a cómo vivió el secuestro de su padre, Traverso sumó: "Cuando secuestraron a mi viejo estuve 23 días en Argentina sin hacer nada. Me volví a México y el técnico me preguntó si quería jugar. Llegué sábado a la mañana y jugábamos el domingo. Esa semana jugamos tres partidos seguidos. Yo venía con mucha adrenalina y jugué todos".

A la hora de recordar a un compañero que fue clave en su cambio, señaló: "Estaba Jorge Campos en ese lugar. Me dijo: 'Dejá esa pinche moto. Te vas a matar. Mañana te paso a buscar 6.30'. Nosotros entrenábamos a las 11. Me llevó a una práctica de golf. Empecé a pelear, no sabía que así ahí".

Embed - LÍBERO VS. CRISTIAN TRAVERSO: "NO HABLO CON RIQUELME POR EL LUGAR QUE OCUPA CADA UNO"

Para culminar, Cristian Traverso sentenció: "Después me hice pro del golf. Me saqué el carnet de la PGA (Asociación de Golfistas Profesionales). El golf me salvó de no pegarme un palo con la moto. Después me cayó la ficha. Hay momentos que vos la pasas mal en el fútbol".