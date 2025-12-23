Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Ganó todo con Boca y reveló que otro deporte "me salvó de pegarme un palo con la moto"

En medio de un momento complicado de su vida, el ex Boca confesó que hubo un deporte, además del fútbol, que le sirvió como cable a tierra

Fabián Salamone
Boca venció a Real Madrid y conquistó la Copa Intercontinental del 2000.

Cristian Traverso, campeón de todo con la camiseta de Boca, fue el protagonista del último "Líbero versus..." del año en la pantalla de TyC Sports. El hoy panelista, en esa misma pantalla, habló de todo. Además de repasar los títulos con el Xeneize, reveló que hubo un deporte (que no es el fútbol) que le salvó la vida.

Entre el 2002 y 2004 emigró al fútbol de México, mientras atravesaba problemas personales como su divorcio y el secuestro de su padre. En este contexto, el hombre de 53 años reveló que un excompañero lo llevó a conocer el golf y lo terminó salvando de sufrir algún duro accidente.

Cristian Traverso
Cristian Traverso reveló qué deporte le salvo la vida.

La fuerte revelación de Cristian Traverso

Para comenzar, sobre este duro momento de su vida, manifestó: "Tuve dos motos. Me fui a México. Estaba con el tema del divorcio y había sido el secuestro de mi viejo. Vivía en la misma vecindad con el Coco Capria y le dije que me iba a comprar una moto. Estaba al pedo. Estaba estudiando inglés, pero duré dos semanas. Entonces cambié las horas de inglés por andar en moto".

"Andaba sin casco, en ojotas y remerita. Me fui a Puebla y como no tenía muebles en la casa la metía en la recepción. Andaba en moto todo el tiempo. Venía del secuestro de mi viejo y no me importaba nada. Andaba sin casco y le daba (velocidad) hasta que podía", sumó.

Acotando mayores detalles a cómo vivió el secuestro de su padre, Traverso sumó: "Cuando secuestraron a mi viejo estuve 23 días en Argentina sin hacer nada. Me volví a México y el técnico me preguntó si quería jugar. Llegué sábado a la mañana y jugábamos el domingo. Esa semana jugamos tres partidos seguidos. Yo venía con mucha adrenalina y jugué todos".

A la hora de recordar a un compañero que fue clave en su cambio, señaló: "Estaba Jorge Campos en ese lugar. Me dijo: 'Dejá esa pinche moto. Te vas a matar. Mañana te paso a buscar 6.30'. Nosotros entrenábamos a las 11. Me llevó a una práctica de golf. Empecé a pelear, no sabía que así ahí".

Embed - LÍBERO VS. CRISTIAN TRAVERSO: "NO HABLO CON RIQUELME POR EL LUGAR QUE OCUPA CADA UNO"

Para culminar, Cristian Traverso sentenció: "Después me hice pro del golf. Me saqué el carnet de la PGA (Asociación de Golfistas Profesionales). El golf me salvó de no pegarme un palo con la moto. Después me cayó la ficha. Hay momentos que vos la pasas mal en el fútbol".

