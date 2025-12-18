Minuto 122: historias de la atajada de Dibu Martínez que salvó a la Selección argentina

Minuto 122: la atajada de Dibu Martínez que salvó a la Selección argentina

Pasaron tres años de ese domingo donde la Selección argentina se coronó en Qatar y Dibu Martínez reveló las consecuencias que tuvo para él: "Tuve 3 meses de insomnio después de la atajada a Kolo Muani. Todos te dicen: ‘Ah, qué bueno’. Sí, ¿pero si entraba?".

Además, analizó la jugada: "Cuando le queda a Muani, no me apresuro porque si no me la pica por arriba. Le dejé un ángulo para que su última visión sea el primer palo, y después me la jugué con mi mano y mi pie a ese lugar, rezando por favor ‘pegáme". Yo quería que me pegara en la cara".

Kolo Muani, por su lado, lamentó: "Todavía veo la jugada, la conozco de memoria. Intento el remate al primer palo, pero el arquero hace una gran parada. Perdí ese duelo. Podría haber buscado otras soluciones: picarla o buscar a Kylian porque tenía un buen ángulo de pase, pero en ese momento no lo veo. La pelota me llega y voy enfocado en el arco".

"No lo veo a Kylian. Después, al ver la jugada, te das cuenta de que había otras opciones. Pero ya es tarde, no podés hacer nada. Lo voy a tener atragantado de por vida", narró el francés.

El debate continúa, ya que mientras Dibu afirma que con su lenguaje corporal indujo a Muani a definir al primer palo, el francés lo niega y sostiene que decidió por su cuenta rematar allí.

El tatuaje del Papu Gómez en honor a Dibu Martínez

Días después de coronarse como campeón del mundo Papu Gómez sorprendió a todos al publicar tres tatuajes relacionados con el Mundial de Qatar. El mediocampista argentino dibujó sobre su piel la Copa del Mundo con las tres estrellas y la fecha "18.12.2022", el dorsal de su camiseta y uno que hace referencia a la gran atajada del Dibu Martínez.

Tatuaje Papu Gómez El Papu Gómez decidió llevar al Dibu Martínez en su piel.

Así lo mostró en sus redes sociales y Dibu Martínez no tardó en responder "I love you" cuando aun mantenía relación con el plantel de la Selección argentina.

El polémico festejo del Dibu Martínez

Luego de obtener la Copa América 2021 Dibu Martínez recibió el premio a Mejor Arquero del torneo y lo celebró de una manera muy particular: llevó el premio (Guante de Oro) a la zona de sus genitales causando, por un lado, una gran polémica y, por el otro, la risa de sus compañeros y fanáticos.

Dibu Martínez El Dibu Martínez con una celebración tan histórica como polémica.

Y cuando pasó que eso había quedado atrás el Dibu sorprendió al replicar el festejo (esta vez con mayor repercusión) al ganar el mismo premio, pero en Qatar 2022.