Copa del Rey

Mastantuono volvió a ser titular y Real Madrid le ganó al humilde Talavera

El Real Madrid, con Franco Mastantuono de titular, venció al humilde Talavera de la Reina y pasó a los octavos de final de la Copa del Rey

Franco Mastantuono jugó en el triunfo ajustado del Real Madrid sobre Talavera.

Franco Mastantuono volvió a ser titular en el Real Madrid, que este miércoles superó por 3-2 al humilde Talavera de la Reina y avanzó a los octavos de final de la Copa del Rey. El partido se jugó estadio Municipal “El Prado” con capacidad para 6000 personas.

Talavera de la Reina milita en el Grupo I de la Primera Federación, lo que equivale a la tercera división del fútbol español.

Mastantuono volvi&oacute; a jugar en el Merengue.

Mastantuono volvió a jugar en el Merengue.

El conjunto dirigido por el argentino Alejandro Sandroni está anteúltimo en zona de descenso con 15 puntos, a tres unidades del Osasunas Promesas, que es quien se está salvando de la pérdida de categoría.

El Real Madrid puso el primero a los 41 minutos de juego con el gol del francés Kylian Mbappé de penal.

A los 45' Mbappé hizo pasar de largo a un defensor rival con un giro sin pelota, tomó esta sobre la linea de cal y metió el buscapié al medio, contando con la fortuna de que el defensor Manuel Farrando se la llevó puesta y marcó, en propia puerta, el 2-0 para el Real Madrid.

El equipo de Castilla-La Mancha acortó distancias a los 35 minutos del complemento, con el gol de Nahuel Arroyo.

Pero a los 43 minutos, el Merengue llegó al 3-1 con el segundo gol del francés Mbappé en el partido.

El Talavera de la Reina descontó nuevamente a los 46 minutos con el gol del delantero argentino ex Lanús, Gonzalo Di Renzo.

Copa del Rey: ganó el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid le ganó 3-2 al Atlético Baleares, el Cultural Leonesa eliminó al Levante al vencerlo por 1-0, el Racing de Santander venció 2-1 al Villarreal, el Osasuna le ganó 4-2 al Huesca, el Alavés eliminó al Sevilla al ganarle por 1-0 y el Albacete le ganó 3-0 al Celta de Vigo en la tanda de penales tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario.

