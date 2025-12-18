Alquileres en Mendoza: departamentos a menos de $800.000 en Capital, Godoy Cruz y Maipú

A pesar de la posibilidad de comprar viviendas gracias a créditos hipotecarios, los números y la demanda por alquileres han crecido a niveles abismales en todo el país. En la provincia de Mendoza, los puntos más solicitados por los locales se centra en los departamentos más cercanos a la capital provincial, como Guaymallén o Godoy Cruz.
A la hora de elegir un alquiler, existen dos tipos de personas: los que buscan que tengan servicios y comodidades innegociables como una cochera o patio, y quienes prefieren ver el valor mensual del alquiler. En Mendoza, existen departamentos que logran conjugar ambas partes, en Capital, Guaymallén y Godoy Cruz, a menos de 800 mil pesos.
Alquileres en Mendoza: qué busca la gente en los departamentos
Sitios como Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre reflejan que en la provincia de Mendoza hay una gran oferta de alquiler de inmuebles, variando entre casas y departamentos, dependiendo de la zona. Los valores de las opciones varía notablemente, y es que, de acuerdo al servicio, comodidad y ubicación, el precio cambia.
En cuanto a alquileres estrictamente de departamentos, nos encontramos con un mercado en Mendoza en la que se ofertan tipos como Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.
Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Mendoza, son las siguientes:
- Si se aceptan mascotas
- Si tiene seguridad
- Si cuenta con cochera
- Si está amoblado
- Si tiene financiación
- Renovación
- Arreglos y cambios en el inmueble
- Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento
- Si se pagan expensas
Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Mendoza
Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Mendoza, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos esencialmente en un valor que no supere los 700 mil pesos, se destacan las siguientes opciones:
Departamento en Guaymallén
Este en alquiler está en una de las zonas más altas de Guaymallén en Mendoza. El inmueble cuenta con una superficie de 83 m2, se encuentra con la cocina amoblada, cuenta con 7 ambientes, tiene balcón y no detalla si necesita del pago de expensas.
El valor del alquiler del departamento es de $780.000.
Departamento en Godoy Cruz
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Godoy Cruz en Mendoza. Tiene una superficie total de 60m2, patio interno, cuenta con un amplio balcón, tiene 8 años de antigüedad y tiene expensas de 50 mil pesos.
El valor del alquiler del departamento es de $800.000.
Departamento en Capital
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más tranquilas de Capital en Mendoza. Cuenta con una superficie de 85 m2, permite que alquilarse de forma amoblada pero con un precio mayor, no cuenta con expensas. Cuenta con cochera.
El valor del alquiler del departamento es de $780.000.