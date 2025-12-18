Alquileres en Mendoza: departamentos a menos de $800.000 en Capital, Godoy Cruz y Maipú

En cuanto a alquileres estrictamente de departamentos, nos encontramos con un mercado en Mendoza en la que se ofertan tipos como Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.

Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Mendoza, son las siguientes:

Si se aceptan mascotas

Si tiene seguridad

Si cuenta con cochera

Si está amoblado

Si tiene financiación

Renovación

Arreglos y cambios en el inmueble

Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento

Si se pagan expensas

Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Mendoza

Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Mendoza, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos esencialmente en un valor que no supere los 700 mil pesos, se destacan las siguientes opciones:

Departamento en Guaymallén

Este en alquiler está en una de las zonas más altas de Guaymallén en Mendoza. El inmueble cuenta con una superficie de 83 m2, se encuentra con la cocina amoblada, cuenta con 7 ambientes, tiene balcón y no detalla si necesita del pago de expensas.

El valor del alquiler del departamento es de $780.000.

Departamento en Godoy Cruz

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Godoy Cruz en Mendoza. Tiene una superficie total de 60m2, patio interno, cuenta con un amplio balcón, tiene 8 años de antigüedad y tiene expensas de 50 mil pesos.

El valor del alquiler del departamento es de $800.000.

Departamento en Capital

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más tranquilas de Capital en Mendoza. Cuenta con una superficie de 85 m2, permite que alquilarse de forma amoblada pero con un precio mayor, no cuenta con expensas. Cuenta con cochera.

El valor del alquiler del departamento es de $780.000.